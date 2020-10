Malacañang tiwalang maaaring online ang civil service exams

MAYNILA — Nagpahayag ng tiwala ang Malacañang nitong Huwebes na maisasakatuparan ng Civil Service Commission o CSC ang balak nilang online civil service exams.

Ayon kay CSC Commissioner Aileen Lizada, nagkakaisa sila sa CSC sa planong online exam bilang pagsabay sa new normal ngayong may coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi dapat maging hadlang ang sinasabing problema sa internet connectivity.

"Kaya po iyan. Kakayanin po natin iyan. Kung kinakailangan nating kalampagin ang mga [telecommunications] company, gagawin po natin iyan," ani Roque sa press briefing.

Matatandaang nagpaalala na rin si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga telecom companies na ayusin ng mga ito ang kanilang serbisyo lalo na at maraming umaasa sa internet ngayong panahon ng pandemya.

"Kulang daw ang telecoms tower. Ginawa ni Presidente... So wala na pong magiging dahilan ang telecoms company kung hindi nila ma-improve iyong ating telecoms facilities at connectivity," ani Roque.

Dagdag pa niya, hindi dapat maghintay lang ng bakuna laban sa coronavirus bago bumalik ang mga tao sa kanilang normal na buhay.

Dapat aniyang gamitin ang teknolohiya lalo na't marami ang nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19 crisis, at may mga bukas na posisyon at trabaho sa gobyerno.