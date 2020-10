Mag-asawang 4 na buwang stranded sa Luzon, natulungang makauwi

MAYNILA - Pauwi na sa Mindanao sina James at Sarah Fernandez, ang mag-asawang na-stranded sa Luzon mula Hunyo sa paghahanap ng biyahe pa-probinsya.

Sa nakalipas na buwan, nagsilbing parking boy sa labas ng fast food chain sa Parañaque ang dating billiard player na si James para may mapang kain at maipon para sa pamasahe.

Sa karton naman sila natulog sa labas ng isang gusali sa Pasay tuwing gabi.

Ikinuwento ng mag-asawa na pareho na rin silang napapagod at nag-iinda ng karamdaman--sakit sa puso kay James at UTI kay Sarah.

Good news! The stranded couple who tried to survive by serving as parking attendants at a Parañaque fast food outlet are finally on their way to Mindanao.



The LGU gave them money for the ro-ro trip & processed their travel authority.



