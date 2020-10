Ilang senador naimbiyerna kay Cayetano; reenacted budget kinatatakutan

MAYNILA — Dumarami na ang mga kongresistang nagnanais pabuksan muli ang sesyon at talakayin ang 2021 national budget sa Kamara matapos ang biglaang pagsuspinde dito ni House Speaker Alan Peter Cayetano noong Martes.

Pinababawi ni Albay Rep. Edcel Lagman kay Cayetano ang approval ng Kamara sa 2021 budget sa ikalawang pagbasa.

Ani Lagman, may mga itatanong pa kasi siya sa mga polisiya ng iba't ibang ahensiya na hindi natapos dahil ipinatigil na ang deliberations dito.

Magbabalik ang sesyon sa Nobyembre 16.

"[R]esume the sessions so that we can continue the deliberation on the budget and then also pass the same in accordance to a schedule which will not derail the process, and at the same time avoid the reenactment of the 2020 General Appropriations Act," sabi ni Lagman.

Ganito rin ang hirit ni Buhay party-list Rep. Lito Atienza.

"We vehemently urge the Speaker to immediately reopen the plenary discussion on the 2021 national budget, so we can scrutinize and properly allocate the budget of every sector and government agencies pursuant to the process provided for in the Constitution," aniya.

Nais ding himayin ng Makabayan bloc ang budget ng mga ahensiya na importante anila sa pagtugon at pagrekober ng bansa mula sa pandemya.

Pero ngayon pa lang, tinutulan na ito ng mga kaalyado ni Cayetano.

PUMALAG

Samantala, pumalag naman ang ilang senador sa pahayag nin Cayetano na sila dapat ang sisihin sakaling maantala ang pagpapasa ng national budget.

Maging sila kasi, nagulantang sa biglang pagsuspinde ng sesyon ni Cayetano, na nagresulta sa pagkaipit ng panukalang budget.

Kaya ang dapat na Oktubre 14 na pagpasa ng Kamara ng budget sa Senado, mangyayari na sa Nobyembre 16.

"Siyempre kailangan namin ng mga 1 week para pag-aralan. Tapos i-sponsor sa floor… That’s another 2 weeks. So Disyembre na. Pag sa floor, alangan namang isang linggo lang kaming mag-deliberate. So aabutin na tayo ng, sabihin na nating December 20… Siyempre, magba-bicam pa. Pagkatapos nu'n ipi-print pa 'yung enrolled bill," ani Sen. Panfilo Lacson.

Bumuwelta din si Senate President Vicente Sotto III at sinabing hindi madaling aralin ang budget ng nasa 100 ahensiya ng gobyerno.

"The nerve. Passing the blame, it's unacceptable!" nanggagalaiting sabi ni Sotto.

"Di naman kami pikit-mata na magpapalusot eh, 'yung subcommittees gagawa ng report based sa ibibigay sa amin. 'Wag nila isisi sa Senado ang pagkaantala ng 2021 budget. Magpi-print daw sila ta's ipapadala nila sa 'min. Bakit may statement na kami ang may kasalanan bakit hindi naipasa?" dagdag pa ng senador.

Dahil sa drama sa Kamara, binuksan na ng mga senador ang posibilidad ng reenacted budget o pag-ulit ng unang bahagi ng 2020 budget sa 2021.

Delikado ito, ayon sa Social Watch Philippines, isang grupong nagbabantay sa paggastos ng budget ng gobyerno.

"Malagim ang magiging produkto ng delayed o reenacted budget, kasi 'yung proyektong dapat maumpisahan ng January either aatras o hindi maibibigay at puwede pakialaman o imaniobra ng mga nakapuwesto," paliwanag ni Jessica Reyes-Cantos, presidente ng grupo.

Dahil sa pagkabuwisit ng mga senador, humingi ng tawad si Cayetano sa kanila at nangakong ipapasa sa Senado ang budget bill sa Nobyembre 5.

—Ulat nina RG Cruz at Sherrie Ann Torres, ABS-CBN News