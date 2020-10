Duterte umapela sa Kongreso para sa budget: 'Wag sobrahan ang laro'

MAYNILA — Sa isang biglaang public address nitong Huwebes, binalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga mambabatas na huwag "sobrahan ang laro" sa puntong maaapektuhan na ang pagpasa sa panukalang 2021 national budget, na importante para sa pagbangon ng bansa mula sa pandemya.

"Huwag naman sana ninyong sobrahan ang laro sa Congress na iyong budget mismo ang nailagay sa alanganin. I am just appealing to you," pakiusap ni Duterte.

Maaalalang sinuspinde ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang deliberasyon para sa proposed budget dahil napopolitika na umano ito.

Nanggagalaiti naman ang mga senador sa hakbang ni Cayetano, lalo't maaantala raw ang pagpapasa ng budget dahil lang sa away niya at ni Marinduque Rep. Lord Allan Velasco para sa speakership.

Sabi ni Duterte, huwag na sana siyang idamay sa away ng dalawa.

"Ang maalała lang nila, panahon ni Duterte, napakabaho. They do not mention iyong si Alan, si Congress o si Lord—wala—ang sabihin administrasyon ni Duterte... Huwag n'yo naman ako idamay. Ako gusto ko, kayo hindi. Diyan tayo magkaroon ng problema. Ang gobyerno natin maraming problema," ani Duterte.

Tila may pagbabanta din ang Pangulo sakaling maapektuhan ang pagpasa ng budget dahil sa tunggalian sa Speakership.

"Either you resolve the issue sa impasse n'yo d'yan and pass the budget legally, constitutionally. 'Pag hindi n'yo ginawa, ako ang gagawa para sa inyo."

Iginiit ng Pangulo kung gaano kahalaga ang budget, na gagamitin ng gobyerno para sa pagrekober ng bansa mula sa pandemya.

"People are dying, people are sick, people need medicines, at marami pang iba… Pero ang pakiusap ko ayusin ninyo at isipin ninyo ang Pilipino na nasa ospital ngayon na kailangan ng medisina, at mga Pilipinong mamamatay ngayon, ganitong oras, na walang gamot, wala lahat kulang," sabi ni Duterte.

Sakali kasing hindi mapasa ang budget bago matapos ang taon, reenacted ng budget ngayong 2020 ang gagamitin, kung saan walang nakadetalyeng items para sa pandemic response.