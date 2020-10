Dagdag gadget hiling ng lola sa Marikina para sa online class ng 7 apo

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Isang lola mula sa Marikina City ang humihiling ng tulong para mabigyan ng karagdagang gadget na magagamit ng kaniyang pitong mga apong sabay-sabay na nag-aaral ngayon.

Ayon kay Medina La Torre, hirap ang kanilang pamilya lalo pa’t sabay-sabay na nag-aaral ang kaniyang mga apo sa maliit nilang bahay.

Tanging dalawang cellphone lamang ang pinaghahatian ng kaniyang mga apo at nakikikonekta lamang sila sa WiFi.

Kahit modular ang learning kailangan pa rin ng gadget dahil nagpapa-online pa rin ang mga teacher para ipaliwanag ang lesson.

Hirap din aniya ang mga bata na masagutan ang module dahil kailangan din ng internet at mag-experiment sa ilang klase at wala naman silang gamit.

Ang anak naman niya na ina ng 3 sa mga bata ay nawalan din ng trabaho dahil sa pandemya at nago-online selling para mabuhay. Pero hindi na siya makapag-negosyo dahil gamit ng mga bata ang cellphone.

Panawagan niya na sana ay may tumulong din sa kanila para magkaroon ng dagdag gadget at mas mapadali ang pag-aaral at mabigyan ng pagkakataon din na makapag-negosyo muli ang kaniyang anak. Jervis Manahan, ABS-CBN News