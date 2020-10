Community service, imbes na kulong, ipapataw sa maliliit na paglabag

MAYNILA — Kamakailan ay inaprubahan na ng Supreme Court ang guidelines para sa implementasyon ng Community Service Act na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong isang taon kung saan community service na lang ang ipapataw sa akusado ng isang minor offense imbes na kulong.

Ayon kay Chief Justice Diosdado Peralta, bahagi ito ng isinusulong nilang restorative justice sa bansa.

"Ito ang tinatawag natin na restorative justice eh... Ibig sabihin puwede naman 'yung akusado na nagkamali at mababa lang naman 'yung penalty sa batas eh huwag natin ikulong 'yan. Mas mabuti pa magsilbi na lang sa kanyang barangay para hindi na maikulong, magserbisyo na lang sa barangay para sa bayan," ani Peralta.

Ayon sa Integrated Bar of the Philippines (IBP), matagal na sanang naipatupad ang ganitong batas para maisalba ang maraming mga minor offenders mula sa tuluyang pagiging kriminal.

"If you look at detention cells, especially in urban centers, they are so congested, that it amounts to inhuman penalty na... Noon pa panukala ng maraming eksperto at maging sa ibang mga bansa [iyan]," ani Domingo Egon Cayosa, presidente ng IBP.

"Kung minsan pa kahit minor offender lang siya, kapag naihalo siya doon sa mga hardened criminals, doon naiimpluwensiyahan siya," dagdag niya.

Batay sa guidelines ng SC, maaaring mag-apply para sa parusang community service ang mga minor offenders. Ito ang mga akusadong may parusang mula aresto menor o isang araw hanggang 30 araw na kulong, at aresto mayor o pagkakakulong nang mula isang buwan hanggang anim na buwan.

Ang mapapatawan ng parusang community service ay isasailalim sa superbisyon ng probation officer at maaari lamang itong i-avail ng isang beses.

Ayon kay Peralta, sa Nobyembre 2 ay maaari nang magpataw ng parusang community service ang mga korte sa buong bansa.

"'Pag binigyan mo 'yung tao ng pagkakataon magbabago, malaking tulong hindi lang sa bayan, hindi lang community, pati sa husgado eh," sabi ni Peralta.