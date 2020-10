Cashless fare system providers nag-aalala sa 'libreng' cards

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - May agam-agam ang ilang cashless fare system provider sa utos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na gawing libre ang card na pinaglalagyan ng load ng commuters.

Paliwanag nila, hindi umano sila nakonsulta sa magiging hakbang ng LTFRB sa singil ng mga card at sa kanila rin ang bagsak ng singil sa mga card.

"Baka naman po may paraan po ang DOTR (Department of Transportation) lalo na kami ay isang primary cooperative lamang, baka naman po mabigyan kami ng subsidiya… To be very honest po hindi kami nakonsulta," ani Medy Litong Venturina ng Senate Employees Transport Service Cooperative.

Ang SETSCO ang namamahala sa Pearl card, na ginagamit sa mga modern jeep na may rutang Vito Cruz, Buendia, at SM Mall of Asia.

Ayon kay Atty. Vigor Mendoza, chairman ng BeepRides, hindi madali ang hinihingi ng gobyerno pero susunod sila sa utos. Ang BeepRides ang service provider para sa mga modern jeep.

"Admittedly this is going to be a problem. We were consulted on the cost of the card but not the other charges. We will have to discuss this with the bus consortium. BeepRides will cooperate and abide with the new government policy direction," ani Mendoza.

Magugunitang iniutos ng LTFRB na gawing libre ang singil sa mga commuter cash card, gaya ng Beep, matapos magreklamo ang mga commuter sa EDSA busway sa singil para sa first-time users nito. Cashless ang ginawang paraan ng pagbabayad sa EDSA busway para maiwasan ang hawahan kontra coronavirus disease (COVID-19).

Dahil sa utos ng LTFRB, load na lang ang babayaran ng mga commuter at inaalis na ang mga transaction fee sa pagpapa-load at singil sa mismong card na binibili.

Inihayag na rin ng LTFRB na hindi nila sasagutin ang magiging gastos sa card.

"Wala naman talagang budget ang LTFRB… 'Wag na natin ipapasa sa commuter… We need to understand where the cost is coming from. The cost is coming from the one providing the service when we clarified that with them, puwede pala ilibre, so ang tanong ngayon bakit hindi puwede?" ani LTFRB Chairman Martin Delgra.

Dahil dito, mga pribadong kompanya ang sasalo sa gastos, tulad ng AF Payments incorporated, ang operator ng Beep cards na ginagamit sa EDSA busway, na nauna nang nagsabi na wala naman daw silang kinikita sa card.

Pag-uusapan naman ng Department of Transportation at mga payment service provider ang refund para sa mga nabili nang card.

Hindi naman saklaw ng memorandum circular ng LTFRB ang pasahe sa tren tulad ng MRT-3, LRT-1, at LRT-2 na Beep card din ang gamit.

May nakahiwalay kasing kontrata ang AF Payments at ang gobyerno nang mag-umpisa ang pagbabayad sa pamamagitan ng Beep card noong 2015.

Nakasaad din na hindi nakatali sa napag-usapang singil sa card sa railways kung ibebenta ang card sa ibang pampublikong sasakyan tulad ng bus o jeep.

Ang magiging singil, nakadepende sa usapan ng AF Payments at operator ng pampublikong sasakyan, ayon kay Bayan Secretary-General Renato Reyes.

"Naging subject siya ng contractual negotiations from AF Payments and the bus operators eh. So panghahawakan nila na 'kontrata 'yan, 'yan ang napagkasunduan you cannot give it for free.' Kaya ang the best na gawin talaga diyan is gobyerno ang mag-procure ng cards at i-distribute for free," ani Reyes.

Ang malinaw aniya sa ngayon ay magiging libre ang card sa bus at jeep at may bayad pa rin ang singil ng card sa mga tren. — Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News