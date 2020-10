Budget ng DFA para sa repatriation ng mga OFW, P19-M na lang ang natitira

MAYNILA — Ibinunyag ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin, Jr. ngayong Huwebes na mayroon na lamang P19 milyon na natitira mula sa P1 bilyong taunang budget para sa repatriation ng mga overseas Filipino workers (OFW).

Nasa 177,000 pang OFWs ang nakatakdang i-repatriate at hinihintay na lang nila ang release ng budget mula sa Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2 para ipangdagdag sa natitira nilang assistance to nationals fund, sabi ni Locsin sa budget hearing ng Department of Foreign Affairs sa Senado.

Sa Bayanihan 2, may nakalaan umanong P820 milyon na augmentation fund para sa repatriation at 200 million naman sa legal assistance.

Giit naman ni Senator Imee Marcos, masyadong said na ang budget sa repatriation at kailangan na itong madagdagan para maituloy ng DFA ang repatration efforts nito.

Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Sarah Arriola, nasa Middle East ang karamihan ng mga stranded na OFW na pumapalo sa bilang na 47,000. Karamihan aniya sa mga ito ay nawalan ng trabaho.

Sabi naman ni Locsin, karamihan sa mga nawalan ng trabaho sa Middle East ay mga engineer pero nangangailangan daw doon ngayon ng mga domestic helper.

Bagama’t hindi aniya best paying job ang pagiging domestic helper, mahalaga umano na siniguro sa kanya na protektado ng mga employer ang mga Filipino domestic helper doon.

Sa datos ng ahensya, nasa 208,000 na ang OFW na naibalik nila sa bansa, simula ng magkapandemya, sa pamamagitan ng 57 chartered flights.

Kung mailabas na ang karagdagang pondo sa DFA, ibabalik nila ang mga chartered flights para maiuwi sa bansa ang mga OFW na nawalan ng trabaho sa abroad dahil sa pandemya.

— Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News