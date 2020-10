8 sa 10 Pinoy kuntento sa pandemic response ng pamahalaan: survey

MAYNILA — Walo sa 10 mga Pilipino ang pabor sa naging tugon ng pamahalaan sa pandemya, batay sa inilabas na survey ng Pulse Asia nitong Huwebes.

Sa survey na isinagawa ng kompanya noong Setyembre 14 hanggang 20 sa 1,200 respondents, lumalabas na 84 porsiyento ng populasyon ang nagsabing positibo ang opinyon nila sa pandemic response ng Duterte administration.

Nasa 6 porsiyento ang hindi masaya sa tugon ng pamahalaan sa pandemya, at 10 porsiyento naman ang nag-aalangan pa o neutral lang.

Inilabas ang resulta ilang araw matapos ang isa ring survey ng Pulse Asia na nagsabing nasa 91 porsiyento ang nakamit na approval rating ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Samantala, nagpasalamat naman ang Malacañang sa mga Pinoy dahil sa resulta ng survey.

"Pilipinas, maraming salamat po sa ibinigay ninyong tiwala na naman sa ating Presidente... We are humbled and further inspired to serve the Filipino people in this time of the pandemic crisis," ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

—May ulat nina Davinci Maru at Joyce Balancio, ABS-CBN News