Naglabas ng local red tide warning para sa Sorsogon Bay ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources matapos magpositibo sa paralytic shellfish poison ang shellfish meat samples mula rito.

Ipinahihinto muna ng BFAR-Bicol ang pagkuha, pagbenta, pagbili at pagkonsumo ng anumang shellfish sa baya, pati na ang alamang.

"To safeguard human lives and mitigate impacts to the shellfish industry while waiting for the BFAR Central Office confirmatory results using Receptor Binding Assay (RBA), this warning is issued as a precautionary advice to the consuming public," paliwanag ng BFAR-Bicol.

Ligtas pa rin kainin ang mga isda, pusit, hipon at alimango na mula sa Sorsogon Bay, kailangan lamang na maayos na maalis ang mga laman-loob ng mga ito bago lutuin.

Tiniyak ng ahensiya na nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na pamahalaan sa palibot ng Sorsogon Bay upang mapanatiling ligtas sa nakalalason na red-tide toxin ang publiko. – Ulat ni Jonathan Magistrado