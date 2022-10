DYRI RMN Iloilo

MAYNILA — Sugatan ang isang lalaking radio blocktimer matapos na pagtulungang suntukin ng 4 na lalaki sa Luna Street sa La Paz, Iloilo City nitong Biyernes.

Nagtamo ng sugat ang biktima sa magkabilang kilay at sa bibig.

Mabilis na rumesponde sa lugar ang Disaster Risk Reduction and Management Office ng Iloilo City at ginamot ang sugat ng lalaki.

Sa imbestigasyon ng mga pulis sa La Paz, kakatapos lang ng blocktime program ng biktima sa isang radio station sa lungsod at pasakay na sana siya sa kanyang motorsiklo nang biglang lapitan ng 4 na lalaking nakasuot ng hoodie at naka-face mask at saka binugbog.

Nakatakbo ang biktima at nakahingi ng tulong sa radio station.

Patuloy pa ang imbestigasyon ng pulis kung may kinalaman sa kanyang trabaho ang pambubugbog sa biktima.

Nagsagawa na ng hot pursuit operation ang mga awtoridad sa mga hindi pa matukoy na mga salarin.

— Ulat ni Rolen Escaniel