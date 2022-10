MAYNILA - Bumaba ang presyo ng itlog dahil sa huminang demand nito, ayon sa mga grupo.

Higit P0.50 ang ibinaba sa presyo ng itlog.

Ayon kay Gregorio San Diego, pinuno ng Philippine Egg Board Association, walang pera ang mga tao para bumili ng itlog kaya wala ring demand.

Sa kabila nito, sinabi ni San Diego na tumataas ang kanilang production cost kaya lugi na ang kanilang mga supplier.

"Ang nakasama din, 'yung iba kasi 'di ba noong nakaraang linggo, buwan, ang sinasabi nila 'yung itlog, tataas hanggang P15 bawat piraso. Pagka-sinabi mong sa hinaharap, tataas ang presyo, 'yung mga tindera dahil sa tumal, inuunahan na ng pagtaas kaya ganoon na nangyayari, pag tumaas sa retail, bumabagal sa aming mga farm, nagbababa kami ng presyo," ani San Diego.

Nitong nakaraang 2 buwan nasa P6.20 ang farmgate price ng medium na itlog.

At ngayon, bumaba pa ito sa P5.50 hanggang P5.70 kada piraso.

Samantala, sinabi ng Canned Sardines Association of the Philippines na hanggang Disyembre 2022 na lang ang kanilang buffer stock ng sardinas.

Kailangan nilang makahuli ng 72,000 metric tons ng tamban bago mag-Disyembre para matiyak na may suplay pa ng sardinas sa unang dalawang buwan ng 2023.

Ang problema, mas mababa na sa kalahati ang nahuhuli ng mga commercial fishermen sa ngayon.

"Our fishing boats are reporting to us that they are catching 40% of what they used to catch, and as of late 20% of what they traditionally catch at this time. Nagdo-dwindle ang supply ng sardinas," anang Executive Director ng CSAP na si Francisco Buencamino.

Masosolusyonan aniya ito kung papayagan ng mga lokal na pamahalaan ang mga commercial fishermen na lawakan ang maaari nilang pangisdaan.

-- May mga ulat nina Lyza Aquino at Jervis Manahan, ABS-CBN News