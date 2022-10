Iba't ibang kulay ang temang naisip ni Britanny Pua para sa kaniyang Christmas decoration.

Pero kung dati na nais niya sana buong bahay may palamuti, ngayon ay sa piling lugar na lang dahil sa taas ng presyo ng bilihin.

"I have the chance to do it on my own. I said it's cheaper also for me, it's more cost-effective," ani Pua.

Galing abroad ang lahat ng items sa isang novelty shop sa Quezon City kaya aminado silang apektado sila sa paghina ng piso kontra dolyar.

Bahagyang tinaasan ang presyo pero may mga suking bumibili pa rin -- bagama't budgeted na.

"Dati bultuhan talaga sila pag nag dekorasyon, kumbaga pag dumating ang bago, bago lahat. Ngayon kasi siyempre tumaas ang dollar, kaya nagtitipid na sila," anang supervisor ng Unique Novelties na si Julie Tambong.

Dahil sila rin ang supplier sa mga department store at mall, mas mura ang kanilang paninda lalo na kung wholesale.

Pero sa mga bibili ng pakaunti-unti, sa Dapitan sa Quezon City pumupunta. Dumarami na rin ang mga namimili rito na naghahanap ng murang dekorasyon.

May mall naman sa Mandaluyong na nagpatupad ng Christmas market para isulong ang mga dekorasyon at iba pang regalo na gawa sa lokal na materyales.

Umaasa ang mga negosyo na bibili pa rin ang Pinoy ng mga dekorasyon dahil anila sa hirap ng buhay, ang mga palamuti ay nagbibigay- saya sa mga tao.

-- Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News