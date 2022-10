MAYNILA - Arestado sa Quezon City ang 35 anyos na lalaking nagbuyo umano sa isang 14 anyos na dalagita para makipagrelasyon sa kaniya at magpadala ng maseselang retrato.

Sa isang motel naaresto ng mga awtoridad ang suspek, na na-inquest nitong Biyernes.

Ayon sa tagapagsalita ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group (ACG), mismong ang nanay ng dalagitang biktima ang nagsumbong sa kanila.

Buong akala umano ng nanay ay naglalaro lang sa online gaming app ang anak at may mga ka-chat lang.

Inamin ng dalagita na nakilala niya ang lalaki sa online game at nakasama sa team.

Itinuloy ang ugnayan sa ibang messaging app hanggang sa nagpapadala na umano ang lalaki ng malalaswang retrato at hinihingan din niya ng maseselang larawan ang dalagita.

"'Pag magaling maglaro 'yung kalaro mo nai-impress ka. It forms part of the attraction. Nagkaroon sila ng connection. Ito ginamit nya to lure the victim to transfer to [the messaging app]. Skill ng lalaki, siya 'yung nagdadala sa team to win," ani PNP Anti-Cybercrime Group spokesperson Police Lt. Michelle Sabino.

Aminado ang suspek na hiningan niya ng sexual favors ang dalagita at inaya niyang mag-motel.

"'Di ako makalabas kasi sa trabaho, welder ako. Sa tagal-tagal naming nag-uusap nahuhulog na rin ako," anang suspek.

Paglabag sa batas sa child abuse, Anti-Child Pornography Act at Grave Coercion na may kaugnayan sa Cyber Crime Prevention act ang kakaharapin ng suspek.

-- Ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News