Karagdagang 797,940 Pfizer vaccines, dumating sa bansa

MAYNILA - Dumating na sa Pilipinas ang nasa 797,940 doses ng Pfizer vaccines Huwebes ng gabi.

Bahagi ito ng batch na 1,003,860 na doses na binili ng gobyerno.

Bago nito, dumating na rin kaninang 6:35 p.m. ang nasa 141, 570 na Pfizer doses sa Cebu, habang bukas dadalhin naman sa Davao ang natitira pang 64,350 doses.

Ang mga lumapag sa Ninoy Aquino International Airport ay ibabahagi sa ilang piling mga siyudad at maging sa Regions 3, 4A, 6 at 10 ayon kay vaccine czar Sec. Carlito Galvez Jr.

"Ito ang isa sa pinamalaking shipment natin for this week, nagkaroon tayo ng more than 10 million. Nag-averaging na tayo ng 1.4 million per day. And we are so very thankful na nasa 2nd day na tayo na mas mataas pa sa 500,000 ang ating nakuhang bakuna sa araw-araw. and we have an average now of more or less 500,000 to 600,000 jabs per day," aniya.

Samantala, bukas din ng umaga ay may darating pang 661,100 doses ng Astrazeneca vacccines at 747, 860 na doses ng Moderna na parehong binili ng pribadong sektor.

Bukod dito, mayroon ding 1,384,280 ng Moderna na binili ng gobyerno ang dadating sa bansa.

Susundan pa ito ng delivery rin ng Moderna sa Sabado.

Una nang sinabi ni vaccine czar Sec Carlito Galvez Jr na inaasahang bubuhos ngayong ikaapat na quarter ng taon ang mga bakunang binili ng gobyerno kaya kumpiyansa siyang mas maraming Pilipino ang mababakunahan na bago mag-Pasko.

"Once na-surpass natin iyong 700,000-800,000, even a million a day, masu-surpass natin iyong 50% or iyong majority of our population will be vaccinated," aniya.

May mga naitabi na ring bakuna para sa pagsisimula ng pagtuturok sa mga menor de edad na 12 to 17 years old na magsisimula sa Oktubre 15.

"We already allocated a buffer, at the same time, tinatimingan natin na this coming, next week may mga dadating pang Pfizer, so iyon ang gagamitin natin na mga bago," ani Galvez.

