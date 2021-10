Watch more on iWantTFC

Sumagot ang ilang senador sa banta ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipapaaresto ang mga mambabatas na magpapa-contempt sa mga opisyal na nasa ilalim ni Duterte kung di sisipot ang mga ito sa mga pagdinig ng Senado.

Ayon kay Sen. Panfilo Lacson, hindi puwede ang gusto ni Duterte na basta na lang ipaaresto at ipakulong ang sino mang tao, mapa-senador man o hindi.

Tanging korte lang ang may kapangyarihan aniyang maglabas ng arrest warrant at maging ang warrantless arrest ay dapat naaayon sa mga panuntunan.

Dapat alam ito ng pangulo dahil isa rin siyang abogado, sabi ni Lacson.

Sinegunduhan naman ni Sen. Aquilino "Koko" Pimentel III ang pahayag ni Lacson at sinabing ginagawa lang ng Senado ang trabaho nito.

Nanindigan si Pimentel na itutuloy pa rin ng Senado ang tungkulin nito sa kabila ng utos ni Duterte.

Ipinagtataka naman ni Sen. Risa Hontiveros kung bakit handa si Duterte na magbigay ng umano'y ilegal na utos at magkaroon ng isang constitutional crisis para lang maprotektahan ang isa umanong pinaborang kompanya at piling opisyal ng gobyerno.

Kinuwestiyon ni Hontiveros kung ano ang mayroon sa Pharmally at mismong si Duterte ang naga-abogado sa kanila.

Noong gabi ng Miyerkoles, nagbabala si Duterte na ipaaaresto niya ang mga senador kapag ipina-contempt ang mga taga-ehekutibo na hindi sisipot sa mga pagdinig ng Senado.

Kasunod ito ng pagpapalabas niya kamakailan ng utos na nagbabawal sa mga Cabinet secretary na dumalo sa imbestigasyon ng Senado sa umano'y overpriced na pagbili ng pamahalaan ng COVID-19 supplies.

"Kung i-cite kayo in contempt, 'pag nalaman ko... ang ikulong ko iyong mga senador," ani Duterte sa taped address.

Nagpasalamat si vaccine czar Secretary Carlito Galvez kay Duterte at sinabing dahil sa utos nito, nakatutok na muli ang mga ahensiya ng gobyerno sa pagtugon sa COVID-19 pandemic.

"At least nakatutok na kami at wala kami distraction, iyon ang hindi nakikita ng Senado eh," ani Galvez.

Sa kabila ng pag-alma ng mga senador, nanindigan si Duterte na hindi niya babawiin ang ibinabang memo at hinamon ang mga senador na ituloy ang bantang pagdulog sa Korte Suprema.

Samantala, tiwala naman ang Malacañang na lulusot ang memorandum ni Duterte sakaling idulog ng mga senador sa Korte Suprema.

Una nang iginiit ng Philippine Bar Association na nilalagay sa alanganin ni Duterte ang checks and balances at separation of powers ng gobyerno dahil sa utos nito kontra sa isang co-equal branch.

Sa ilalim ng 1987 Constitution, pantay-pantay ang ehekutibo, kung saan nabibilang si Duterte at ang gabinete nito, ang mga mambabatas, at ang Korte Suprema.

— Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News