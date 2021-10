Halalan 2022: Mga naghain ng kandidatura, Oktubre 7

Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Sa ika-7 na araw ng paghahain ng kandidatura para sa halalan sa 2022 ay nagpapatuloy ang dagsa ng mga nais tumakbo para sa local at national positions.

Naghain ng kaniyang kandidatura ngayong hapon ng Huwebes si Bise Presidente Leni Robredo, na tatakbong independent candidate sa halalan.

Umaga ng Huwebes nang ianunsiyo ni Robredo na tatakbo siya sa pagkapangulo sa kaniyang tanggapan sa Quezon City.

Naghain din ng kandidatura sa pagkapangulo ang dating BPO call center agent na si Jeffry Roden, na napilitang kumandidatong pangulo dahil aniya hindi siya sang-ayon sa itinatakbo ng bansa at ng lipunan.

Magkakasunod namang naghain ng kanilang kandidatura ang mga human rights lawyer na si Chel Diokno at dating Bayan Muna Rep. Neri Colmenares sa pagka-senador.

Sabi ni Colmenares, plano niyang isabatas ang mga ayaw gawin ni Duterte sa gitna ng pandemya gaya ng libreng COVID-19 testing at pagkakakaloob ng libre sa iba pang gastusin.

Bilang human rights lawyer, nangako rin si Colmenares na isusulong ang pagkamit sa hustisya sa lahat ng mga biktima ng human rights violation sa ilalim ng Duterte administration.

Tatlumpu't taon ng libreng serbisyong legal sa mga mas nangaganailangan ang naging pambungad ni Chel Diokno na naghain ng kandidatura bilang senador. Sinabi niyang ang kaniyang malaking ngipin ang mas malimit na pinupuna ng mga kritiko kaysa pagtuunan ang bulok na sistema ng bansa.

Naghain din ng kandidatura ang radio show host at entrepreneur na si Dr. Carl Balita, na tatakbong senador sa ilalim ng Aksyon Demokratiko ni Manila Mayor Isko Moreno.

Naghain din ng kandidatura sa pagkasenador si dating Bise Presidente na si Jejomar Binay, maging si dating Sen. Alan Peter Cayetano.

Naghain naman ng kanilang certificate of nomination and acceptance (CONA) ang mga kinatawan ng Nurse United na nagsusulong ng kapakanan ng mga nurse sa buong bansa at ang 1st nominee ng grupo ay si Maristela Abenojar. Naghain din ng kanilang CONA ang Kabataan party-list.

Naghain ng certificate of candidacy (COC) para tumakbong kongresista sa unang distrito ng Cavite si incumbent Vice Governor Jolo Revilla.

Sa Quezon City, naghain naman si Anakalusugan party-list Rep. Mike Defensor ng kandidatura sa pagka-mayor sa lungsod.

Makakaharap ni Defensor si incumbent Mayor Joy Belmonte, na noong Martes nagsumite ng kaniyang COC.

"I take this opportunity to challenge si incumbent Mayor Belmonte. Kailalangan ayusin ang problema , marami nang namamatay sa lungsod sa pandemyang ito," ani Defensor.

Sa Caloocan, nagsumite ng COC si Rep. Edgar "Egay" Erice para sa pagka-mayor.

Makakaharap ni Erice si Caloocan Rep. Dale Malapitan, na balak makipagpalit ng posisyon sa kaniyang amang si incumbent Mayor Oscar Malapitan.

Si Councilor Winston Castelo naman ang tatakbong vice mayor ni Defensor habang ang misis ni Castelo na si Precious Hipolito-Castelo ay tatakbong congresswoman sa District 2 ng lungsod.

Sa Laguna, naghain ng COC si incumbent Governor Ramil Hernandez para sa kaniyang ikatlong termino.

Balak naman ni Bacoor Mayor Lani Mercado-Revilla na tumakbong kongresista sa ikalawang distrito habang susubukan naman ni Rep. Strike Revilla na bumalik sa pagka-alkalde.

Sa Ilocos Norte, nagsumite ng kandidatura si Sandro Marcos, anak ni presidential aspirant Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., para maging first district representative sa probinsiya.

-- May ulat nina Zyann Ambrosio, Raffy Santos, Dennis Datu at Michael Delizo, at Johnson Manabat, ABS-CBN News