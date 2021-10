MAYNILA—Idinetalye ni vaccine czar Secretary Carlito Galvez Jr. ang gagawing pilot implementation ng pagbabakuna sa mga menor de edad na magsisimula sa Oktubre 15.

Ayon kay Galvez, hindi sabay-sabay ang mga nasa age group na ito na babakunahan.

"Ang rollout po natin ang mangyayari po muna, Mr. President, para sigurado 15 to 17 years old and then after that iyong 12 to 14 years old, kaya tinatawag natin na incremental po," aniya.

May 6 na ospital nang napili para sa pagbabakuna ng mga kabataan at pinili ito dahil may kakayahan silang tumugon umano sakaling magkaroon ng adverse effects ang bakuna sa mga menor de edad.

Pagdating ng Phase 2 sa Oktubre 22, gagawin na ang pagbabakuna sa piling mga lokal na pamahalaan sa National Capital Region.

"October 22, iyong 2nd phase. Iyong all LGU sa NCR magkakaroon tayo ng mini-rollout at the same time. Dito po may pinili kami na 6 na city but sabi po ng NCR they are already prepared to have that pilot project in every city. Tinitingan naming kung sino ang prepared na LGU to have mini rollout," paliwanag ni Galvez.

Pagdating naman sa ika-3 phase, pwedeng gawin ang pagbabakuna sa buong NCR at sa ibang mga lugar na mas mataas sa 50% ang vaccination rate sa mga senior citizens.

Tinukoy ni Galvez ang CAR, CARAGA, at Regions 1, 2, 3, 4A, 8 at 10 sa mga posibleng maunang mga rehiyon kasunod ng NCR.

Giit ni Galvez na mahalaga ang pagbabakuna sa mga kabataan para makatulong rin sa pilot implementation ng limited face-to-face classes, sa pagbangon ng ekonomiya at sa kalusugan ng mga bata.

"Dahil po sa sobrang andoon lang po sila sa bahay, marami na suicidal at nagkakaroon ng depression. Nagpupunta po kami sa mga ospital at sinasabi ng mga psychologist na dumadami po ang kanilang pasyente in terms o mental health," aniya.

