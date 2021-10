MAYNILA - Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Huwebes na ipinag-utos raw niya sa kaniyang mga opisyales na huwag unahin ang Davao, ang kaniyang hometown, sa paglalaanan ng mga pondo para sa proyekto ng pamahalaan.

Binitawan ni Duterte ang pahayag nang pasinayaan ang Bicol International Airport sa Daraga, Albay.

“One of the things na disappointed ang mga taga-Davao, because sinabi ko sa lahat, sa Cabinet, the funds, walang political alignments, walang political color, it will be distributed equally," aniya.

"But there was one caveat na sinabi ko kay Art. Unahin niyo ang ibang lugar, ‘wag ang Davao. So, ang Davao, magpunta kayo, hindi makalahati sa ganda, and the space crowded masyado," aniya.

Nitong nakaraang buwan, umalma si ACT Teachers Rep. France Castro sa panukalang maglalaan ng P1.6 bilyong pondo mula sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) para sa mga barangay sa Davao City sa susunod na taon.

Inikot ni Duterte ang Bicol International Airport kung saan ipinakita sa kaniya ang mga self-service check-in kiosks na makatutulong umano para sa mas mabilis at mas komportableng travel experience ng mga biyahero.

Sa kaniyang talumpati, nagpasalamat si Duterte sa Department of Transportation, Civil Aviation Authority at mga lokal na opisyal para sa pagkumpleto ng naturang airport, na na-delay umano ng 11 taon.

“This airport, also dubbed as the most scenic gateway in the country, promises to provide unforgettable travel experience not only of visitors but also of many Bicolanos," aniya.

"On this note, I urge the management and staff of the Bicol International Airport to ensure that your passengers will get the best, quality of service they deserve.”

Sabi ni Duterte, inaasahan aniyang aabot sa 2 milyong pasahero kada taon ang maseserbisyuhan ng nasabing airport at malaki ang maambag nito sa pagpapalakas ng economic activity ng Bicol region.

WATCH

