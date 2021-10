MAYNILA—Tumataas ang bilang ng aktibong kaso ng COVID-19 sa Batanes nang madagdagan ng bagong 68 kaso nitong Miyerkoles.

Ayon kay Dr. Allan Sande, provincial health officer ng Batanes, kasalukuyang merong 574 na aktibong kaso ng COVID-19 ang probinsiya.

Pinakamarami pa rin ang Basco sa aktibong kaso na umabot sa 379, sinundan ng Ivana (84) at Sabtang (46).

Noong makalipas na 2 linggo, nakapagtala ang Batanes ng 250 aktibong kaso ng COVID-19.

Ani Sande sa panayam sa Teleradyo Huwebes, 3 na rin ang namatay sa lalawigan dahil sa COVID-19, kabilang ang 2 senior citizens na fully vaccinated.

Sa kasalukuyan, nasa 24 na pasyente ang naka-admit sa Batanes General Hospital dahil sa COVID-19. Labing-apat dito ay moderate cases, 8 ang severe at 2 critical.

Isang moderate case naman ang inilipat sa Philippine General Center habang 3 severe cases at 2 critical cases ang dinala sa Cagayan Valley Medical Center sa Tuguegarao City.

Aabot rin sa 40 porsiyento ng staff ng Batanes General Hospital ang nahawaan ng COVID, ayon kay Sande. Humihingi na ng augmentation support ang lalawigan mula sa Cagayan Valley.

Dagdag ni Sande, lumala umano ang sitwasyon ng COVID-19 sa Batanes dahil sa pananalasa ng Bagyong Kiko noong Setyembre.

"Nasa 256 [kph] ang sustained winds niya kaya nasira talaga lahat. Walang tubig, walang kuryuente, communications are down. Mga tao kailangan magtrabaho pa rin," aniya.

Sa kabila ng pagdami ng kaso ng COVID-19, halos maabot na ng Batanes ang herd immunity.

"Nasa 90 [percent] plus na kami. For a total population 18,013, ang nabakunahan namin last week pa around 12,000 plus," ani Sande.

Umaasa rin ang Batanes na payagan na silang magbakuna sa mga menor de eda na may edad 12-17.