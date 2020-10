'Walang pambili': Mga estudyante nanghihiram ng gadgets

MAYNILA — Dahil walang pambili ng gadgets para sa online learning, maraming mga estudyante ang kailangang manghiram ng gadgets sa kanilang mga kaanak, kapitbahay at kaibigan mairaos lang ang pag-aaral.

Ang magpinsang grade 10 students na sina Joshua Cabarles at Kenneth Garlando, parehong walang pambili ang mga magulang ng gadgets kaya wala silang magawa kung hindi maghiraman.

"Mahirap po kasi kung anong oras po 'yung deadline ng ipapasa namin, maghahabulan pa po kaming dalawa para sa paghiraman ng tablet... Kunyari po tapos na po ako sa ganito, papahiramin ko naman siya para po kahit papano sabay kami sa pagtapos," ani Garlando.

Kailangang magtiyaga ni Cabarles na hintayin kung kailan matatapos sa tablet ang pinsan.

"Maghahabol na lang ako sa mga bawat subject... Minsan mag-chat ako hiramin ko na rin, tapos sagutan ko na mga test ko," sabi ni Cabarles.

Pero hindi lahat may mahihiramang gadget.

Si Teacher Joyce Marie Pendang, tinutulungang makahabol sa leksiyon ang estudyanteng si Crisha.

"Ang sabi ng mother nya, 'wala kasi akong cellphone ma'am.' Actually pang 3 days nang may activity sila ngayon. Huling-huli itong batang ito dahil wala ngang cellphone si Mama; so ano ang mangyayari sa pag-aaral ng bata?" ani Pendang.

Aminado ang Department of Education na malaking pondo ang kailangan para mabigyan ng gadget ang higit 24 milyong mag-aaral.

"Nakakalap tayo ng higit kumulang almost P7 billion na iba ibang mga donations... Hindi tayo hihinto sa pangangalap ng pondo kung hindi man kakayanin ng ating pamahalaan, du'n sa ibang mga partners natin," ani DepEd Undersecretary Jesus Lorenzo Mateo.

Isa lang ito sa mga problemang kinahaharap ng mga estudyante, guro, at maging ng mga magulang ngayong pagsisimula ng klase sa gitna ng pandemya. —Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News