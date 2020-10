Tricycle driver patay, 9 iba pa sugatan sa pag-araro ng truck sa Antipolo

MAYNILA - Patay ang isang tricycle driver matapos mabundol ng isang 10-wheeler truck ang kaniyang tricycle sa Olalia Road sa Brgy. Sta. Cruz, Antipolo City nitong Miyerkoles ng hapon.

Sugatan din ang ilang tao dahil sa pagtama ng mga tricycle at motor na nabangga ng truck na may kargang bigas. Ang isa sa mga biktima ay pumailalim pa sa tricycle kaya nagtamo sya ng bali sa likod at mga sugat sa katawan.

Ayon sa isang pahinante ng truck na nasugatan din, papunta sila ng Baras, Rizal para magdeliver ng bigas. Pagdating sa bahagi ng Cogeo ay nawalan na umano sila ng preno.

Giit niya, sinuri naman daw nila ang truck bago sila magbyahe.

Naitakbo sa Rizal Provincial District Hospital ang mga nasugatan at agad ginamot. Umaasa silang sasagutin ng may-ari ng trak ang kanilang pagpapagamot.

Kakasuhan ng reckless imprudence resulting in homicide, multiple injuries, and damage to property ang driver ng truck.

Bahagyang nagdulot ng pagbagal sa daloy ng trapiko papuntang Cogeo ang aksidente dahil isa-isang nililipat sa ibang trak ang mga bigas bago ito hatakin ng tow truck.