Singil sa card na ginagamit sa public transport, ipinaaalis ng LTFRB simula Oct. 9

MAYNILA - Iniutos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) sa mga PUV operator at automated fare collection system providers gaya ng Beep card na tanggalin ang singil sa card pati ang ipinapataw na "convenience fee" epektibo Oct. 9.

Sa isang pahayag nitong Miyerkoles, iniutos ng LTFRB sa lahat ng public utility operator at automatic fare collection system providers na hindi na dapat magbayad ng card at convenience fee ang mga bibili ng card.

Ibig sabihin, pasahe o "load” na lang ang babayaran ng pasahero.

"… Board hereby directs all Public Utility operators and/or Automatic Fare Collection System (AFCS) to remove any charges or fees imposed for the purchase/use of their cards on top of the fare load,” anila sa isang memorandum circular.

Kapag hindi nakasunod ang service provider, maaari silang masuspinde o pagmultahin.

“Failure of the concerned operator and/or provider to comply with this issuance shall cause for the immediate suspension of the automatic fare collection system, aside from the penalties to be imposed pursuant to existing issuances of this Board against the operators concerned,” anang LTFRB.

Maaalalang nagpatupad ng cashless transaction ang gobyerno sa EDSA busway para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

Pero nabulaga ang mga commuter nang malamang P180 ang kailangang bayaran para sa Beep card - P80 na card fee at P100 na load, na siyang gagamitin sa EDSA busway.

Una nang iginiit ng AF Payments Inc., ang operator ng Beep card na may bayad na cards mula nang gamitin ito para sa pampublikong transportasyon.

Saklaw ng memorandum ang iba pang card para sa cashless transaction sa mga pampublikong sasakyan sa kalsada. Pero hindi kasama sa kautusang ito ang Beep card sa mga railway gaya ng LRT at MRT.

Pag-uusapan pa ng Department of Transportation kung paano ibabalik ang singil sa nabili nang card.

Plano rin ng ahensiyang gawing isang card na lang ang gamitin para sa lahat ng pampublikong sasakyan.



- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News