Posibleng magkaroon ng measles outbreak sa 2021: DOH

Hindi pa man natatapos ang pandemya ng COVID-19, kailangan pa lalong maging maingat ng mga magulang.

Posible kasing magkaroon muli ng malaking outbreak ng measles o tigdas sa susunod na taon, sabi ngayong Miyerkoles ng Department of Health.

Ngayong 2020, lubos na bumaba ang kaso ng tigdas, na umabot sa 4,624, pero lumagpas sa epidemic threshold ang mga rehiyon ng Mimaropa (Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan) at Caraga.

Maliban sa tigdas, hindi pa rin nakokontrol ng DOH ang pagkalat ng vaccine-derived polio.

"Because we have 2 problems now, high risk for measles outbreak, most of the provinces and cities, a big outbreak is predicted in 2021," anang doktor na sa si Wilda Silva, program manager ng DOH national immunization program.

Dahil dito, balak ng DOH na magsagawa ng Measles, Rubella and Oral Polio Vaccine supplemental immunization activity (MR-OPV SIA).

"This supplemental immunization activity, in the true sense of the word, is going to prevent the future outbreak. We don't want to respond to an outbreak but we want to prevent an outbreak," ani Silva.

Nakatakda ang unang phase ng SIA sa katapusan ng buwan hanggang Nobyembre sa ilang rehiyon sa Luzon at Mindanao.

Ang ikalawang phase naman ay gagawin sa Pebrero 2021 sa mga lugar na hindi kasama sa unang bugso.

Pero hindi gaya ng mga nakaraang pagbabakuna, hindi magbabahay-bahay ang magbabakuna, lalo't ang iba'y tumutulong din sa laban kontra COVID-19.

Modified site o magse-set up ang mga bakunador sa mga barangay hall o gym para sila na mismo ang dayuhin ng mga magulang at kanilang mga anak.

Para sa mga eksperto, bagaman ang pananatili sa bahay ay nakatutulong sa kaligtasan ng mga bata kontra COVID-19, kailangan pa rin talaga ng bakuna para sa mga sakit na kayang maiwasan.

Taong 2014 nang magkaroon ng malaking outbreak ng tigdas sa bansa, kung saan umabot sa halos 55,000 ang nagkasakit.

Sunod na nakatala ng outbreak noong 2018 kung saan halos 21,000 ang bilang ng mga tinamaan ng tigdas. Higit doble pa ang inabot nito noong isang taon, sa higit 48,000.

Noong 2018 at 2019, nakita rin ang tigdas sa ibang bansa, na kumpirmadong sa Pilipinas nanggaling.

"It tells you that your country is the biggest exporter of measles for 2018 and 2019," ani Silva.