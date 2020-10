Panukala para sa special powers ng Pangulo para sa mabilis na pagkuha ng permits, inendorso sa Senado

MAYNILA — Indendorso na sa plenaryo ng Senado ang panukalang batas na magbibigay kay Pangulong Rodrigo Duterte ng special powers para mapabilis ang pagkuha ng mga lisensya at permit.

Sa ilalim ng Senate Bill No. 1844, kung may national emergencies, gaya ng health emergency, bibigyan ang pangulo ng kapangyarihan na suspendihin ang ilang requirements at paiksiin ang panahon ng pagkuha ng mga dokumento gaya ng transaksyon sa gobyerno.

Si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang nag-sponsor sa panukala. Co-sponsor naman sina Sen. Bong Revilla Jr. at Sen. Christopher “Bong” Go, na dating assistant ni Duterte.

Sa kanyang sponsorship speech, sinabi ni Zubiri na masakit makita na hanggang ngayon na may coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic ay hindi pa rin nawawala ang problema sa red tape, at maging si Duterte mismo ang nagpahayag ng pagkadismaya rito.

“The measure will also grant powers beyond telecommunications. This is important, as industries begin their road to recovery. We will need to streamline and expedite the process for issuance of local and national permits, licenses, and certifications to help us all transition,” aniya.

Ayon pa kay Zubiri, nagdagdag sila ng probisyon sa panukala na nagbibigay-diin sa kapangyarihan ng pangulo na mag-alis o magsuspeinde ng opisyal ng gobyerno o empleyado na masasangkot sa red tape at korapsyon.

Malaking tulong naman ito para hindi maghikahos at agad makabangon ang ekonomiya at hindi malugmok ang mga kababayan, ayon kay Revilla.

Para naman kay Go, isa ito sa panukalang batas na ipinakiusap ng Pangulo sa liderato ng Senado at Kamara. Dagdag niya, matagal na ang problema sa red tape at korapsyon sa hanay ng gobyerno.

“Katulad po ng sinabi ng Pangulo sa kanyang pakikipag-usap sa publiko noong nakaraang Lunes, why would they take one month when it can be done in one week or even three days?”

Sabi pa Go, inihayag ni Interior Government Secretary Eduardo Año sa Pangulo na simula noong Lunes ay bumilis ang pag-apruba ng mga local government unit ng mga permit at lisensya.

Tumaas din aniya ang mga aprubado nang aplikasyon ng mga permit.

Malaki naman umano ang maitutulong ng panukalang batas sa mga negosyo lalo na sa mga bumabangon mula sa pandemya, ayon kay Senator Manny Pacquiao.

---- Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News