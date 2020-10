Mga nago-online class sa bundok sa Catanduanes binulabog ng kobra

Binulabog ng isang Philippine cobra ang ilang estudyanteng lumalahok sa online class sa may bundok sa Bato, Catanduanes. Retrato mula kay Dexter Chavez

Binulabog ng isang Philippine cobra ang ilang estudyanteng lumalahok sa online class sa Bato, Catanduanes nitong Martes.

Binansagan ng mga mag-aaral "signalan" ang lugar sa Bato kung saan may malakas na koneksiyon ng internet. Ito ay isang mapuno at mabatong lugar sa may bundok.

Ayon sa kumuha ng retrato na si Dexter Chavez, nasa online class sila bandang alas-11 ng umaga nang mapansing may ahas na nakasuksok sa isang puno sa lugar.

Natakot umano sila sa ahas kaya agad lumayo sa lugar.

Dahil isang "near threatened" species ang Philippine cobra, pinabayaan na lang umano ng mga estudyante ang ahas hanggang sa umalis ito sa lugar.

Masukal umano ang daan papunta sa "signalan," na nilalakad ng mga mag-aaral nang 15 hanggang 20 minuto.

Nanawagan ang mga estudyante sa mga opisyal ng barangay na linisan ang "signalan" dahil kailangan nilang makadalo sa online class at makaiwas sa ilang mga hayop, gaya ng mga ahas.

-- Ulat ni Jonathan Magistrado