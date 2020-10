Mga guro, magulang nagsisikap para di mapag-iwanan ang ilang Tondo students

May mahabang pila nitong Miyerkoles sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila.

Karamihan sa mga nakapila ay mga nanay na kumukuha ng module o babasahin galing sa mga teacher, na siya nilang iuuwi sa kanilang mga anak.

Kasama sa pila si Elena Calinawan, ina ng estudyanteng papasok ng Grade 3.

Matapos kuhanin ng module, nagmadali si Elena umuwi dahil bukod sa nababasa na ang mga papeles sa ulan, naghihintay ang 11 niyang anak.

Pinaka-excited sa mga anak si John Ray, na agad binuklat ang mga bago niyang aralin.

Sa may bintana ng kanilang bahay nag-aaral si John Ray dahil wala silang kuryente.

Hindi rin umano sapat ang kinikita ng kaniyang tatay sa pangingisda sa Manila Bay kaya wala silang pambili ng cellphone para sa online classes.

"Wala kaming magawa kasi kaunti lang huli ng asawa ko. Eh 'yong huli ng asawa ko, siyempre kaysa ibili ko ng cellphone, ibibili ko na lang ng pagkain," ani Elena.

