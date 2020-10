Magpipinsang estudyante sa jeep nakatira at nag-aaral

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Marami pa ring mag-aaral ang nag-aadjust sa ikatlong araw ng pagbubukas ng klase gamit ang blended learning.

Kabilang na dito ang tatlong anak ng jeepney driver na si Jude Recio na nakatira sa terminal sa Tandang Sora.

“Sa jeep, bale isang pamilya kaming natutulog—3 bata, kaming mag-asawa,” sabi ni Recio.

Sa jeep pinatira ng operator ang pamilya ni Recio matapos silang paalisin sa bahay na tinitirahan sa Cavite. Hindi muna pinababyahe ng operator ng jeep dahil malulugi sila sa limitadong kapasidad ng pasaherong pwedeng isakay.

Bukod sa pagtira, dito na rin sa loob ng jeep nag-aaral ang kanilang tatlong anak at dalawa pang pinsan na nakatira din sa terminal. Nasa grade 2, 3, 4, 6 at 9 ang magpipinsang mag-aaral.

“Kami masyadong tinamaan kasi mas mahirap kami. Para matuloy lang mag-aral ang mga bata may nag-offer na magpahiram ng cellphone during the time na ‘di gagamitin ng may ari,” sabi ni Recio.

Bukod sa cellphone, may good samaritan din na nagpapahiram ng laptop kapag hindi niya ito ginagamit. Ang katabing gusali ng terminal ay minsan binubuksan ang WiFi para masagap ng mga bata lalo na kung may online classes sila.