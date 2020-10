Mag-asawa na stranded sa Luzon ng 4 buwan, dumidiskarte para magkaroon ng pamasahe

MAYNILA - Dumidiskarte bilang parking attendant ng isang fast food restaurant sa kanto ng Roxas Boulevard at Airport Road sa Parañaque City ang mag-asawang 4 na buwan nang stranded sa Luzon at naghahanap ng paraan at pamasahe para makauwi na ng probinsya.

Tuwing gabi, natutulog sa cardboard sa labas ng tindahan ng upholstery sa Buendia, Pasay si James Fernandez, 42, at asawa niyang si Sarah, 45.

Hindi sila makauwi ng probinsya dahil wala na silang pamasahe. Naubos na kasi yung mga naunang ipon nila. Hirap din sila makakuha ng kailangang dokumento para makabiyahe.

"Hindi ko makayanan ang gutom kaya nagtrabaho na lang ako kahit hindi ko linya," sabi ni James.

"Andami na naming pinagdaanan ng asawa ko, parang hindi ko na po kaya. Parang gusto ko nang bumigay, kaya lang sabi ko kailangan lumaban kami para mabuhay kami sa mundo," sabi ni Sarah.

LOOK: James Fernandez, a former billiard player who's been stranded in Luzon since June with his OFW wife Sarah, serves as a parking attendant outside a fast food chain in Roxas Boulevard to save up money to go home to Mindanao. pic.twitter.com/nQvnPvnGCy