Ilang estudyante, guro sa kolehiyo hirap sa distance learning

Second year law student si Nicolo Bongolan pero sa halip na nakatira sa dorm at sa Maynila nag-aaral, lumalahok siya sa online classes mula sa kaniyang bahay sa Olongapo City.

Para sa kaniya, hindi madali ang online classes dahil internet connection pa lang, sumasablay na.

"'Yong audio either from the student or the professor, minsan choppy so nagkakalabuan sa question and answer ng mga student," ani Bongolan.

Pero hindi tulad sa elementary at high school, hindi binawasan ang load ng aaralin ni Bongolan.

Kaya nagkakapatong-patong umano ang kaniyang gagawin hindi lang para sa klase kundi para sa pamilya.

"May expectation din sa 'yo na tumulong sa housework or sa homework ng mga kapatid mo. In my case, ako ang eldest, minsan pinapa-assign din sa akin na tulungan ang mga kapatid ko," ani Bongolan, na may mga kapatid na nasa junior high school.

Tulad ni Bongolan, ginagapang din ng anak ni Paula Eugenio na si Jonica Lou ang pag-aaral nito.

Gumigising araw-araw si Jonica ng alas-5:30 ng madaling araw para mag-aral pero imbes na sa bahay, sa puntod ng kaniyang lola pumupunta dahil doon malakas ang signal.

Aminado si Paula na naiinggit nga ang kaniyang anak sa mga kaklase dahil sa bahay lang nag-aaral ang mga ito at gumigising pa ng alas-7 ng umaga.

"Siya po, napupuyat sa schoolworks tapos maaga pang gumigising," kuwento ni Paula.

Hindi rin gamay ng ilang propesor ang teknolohiya kaya ang iba'y tinutulungan ng kanilang mga kaanak.

"Hindi techie si Mama so I am assisting her in recording her lecture," sabi ni Cecilia Maramba-Lazarte, na tinutulungan ang kaniyang ina sa pagtuturo online.

Aminado ang Commission on Higher Education na bagaman karamihan sa mga unibersidad ay handa sa flexible learning, may iba pa ring hirap ipatupad ito.

"There are still universities that are having difficulty and continue to try their best efforts to adjust," ani CHED Chairman Prospero de Vera.

May mga faculty members din na binabawi ang kawalan ng face-to-face classes sa pamamagitan ng pagtambak ng mga assignment sa mga estudyante.

"If faculty members think like this, the class requirement would be very difficult and the students will be in a very difficult situation," ani De Vera.

Ayon kay De Vera, imbes na tambakan ng assignment ang mga estudyante sa unibersidad, humanap na lang ang mga guro ng ibang paraan para makapagpakita ng learning outcomes.

"Find alternative ways or alternative exercises that will still produce the learning outcomes," ani De Vera.

"You'll have to be more imaginative," dagdag niya.

Hangga't hindi umano natutugunan ang problema sa COVID-19, tuloy-tuloy ang adjustment ng mga unibersidad para maibigay ang edukasyon nang hindi nasasakripisyo ang kalidad nito.

-- Ulat ni Jasmin Romero, ABS-CBN News