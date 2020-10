Deployment ng health workers sa ilalim ng bilateral labor agreements, di sakop ng suspension: POEA

MAYNILA - Hindi sakop ng temporary suspension ng deployment ng health care workers ang mga dumaan sa government-to-government agreement o bilateral labor relations.

“Ito po ay papayagan po natin at hindi po sila sakop ng temporary suspension,” pahayag ni Administrator Bernard Olalia ng Philippine Overseas Employment Administration (POEA).

Ayon kay Olalia, kabilang ang Germany, Saudi Arabia at Japan sa mga bansang may bilateral labor agreement sa Pilipinas.

Tulad aniya ng Triple Win program sa Germany, mayroon nang 550 nurses ang nasa pipeline.

“Apart from that 550 nurses na nasa pipeline this year, we are also serving 'yung nasa pipeline last year,” sabi niya.

Matagal din aniya ang iginugugol ng mga aplikante dito dahil kailangan pa nilang mag-aral ng lengwahe, mag-exam, at dumaan sa interview.

Samantala, patuloy pang pinoproseso ng POEA ang mga kontrata ng higit sa 1,000 nurses na nais makasama sa mas pinalawig na exemption ng temporary suspension ng deployment sa ibang bansa.

Ayon kay Olalia, wala pa silang natatanggap na request mula sa industriya o mismong sa mga nurses sa muling pagpapalawig ng exemption, at kung mayroon man ay agad naman nila itong aaksiyonan.

“Sa ngayon po wala pa kaming natatanggap na request from any sector and concerned industry at kami ay nag-aantay lamang. Kung may matatanggap na request, pag-uusapan natin 'yun at magbibigay tayo ng proper advice at recommendation,” pahayag ni Olalia sa virtual press briefing ng Department of Labor and Employment Miyerkoles ng hapon.

Higit 1,000 umanong mga nurses ang kasalukuyang nasa proseso ang kontrata para ma-validate kung pasok umano sila sa resolusyon ng Inter-Agency Task Force.

Magugunitang sinuspende ng POEA ang deployment ng health workers para matiyak na may matitira sa bansa na tutulong sa pagtugon sa COVID-19 pandemic.

Nabago ito at napaalis ang mga health worker na may perfected contract ng Marso 8, 2020 hanggang sa napalawig muli ng Agosto 31.

Nauna nang nagpahayag ang Filipino Nurses United na i-lift na lamang ang temporary suspension imbes na humiling na namang ng extension.