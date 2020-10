Coronavirus, 'di nakakalusot sa balat - infectious disease expert

Watch more in iWant or TFC.tv

MANILA - Kinakailangan pa rin na makapasok sa katawan ang virus na nagdudulot ng COVID-19 bago ito makapanghawa, ayon sa isang infectious disease expert kaugnay sa bagong pag-aaral na nagtatagal umano ng ilang oras sa balat ang COVID-19.

“Kailangan pa rin makapasok sa katawan, hindi po nakakalusot 'yung virus sa balat,” pahayag ni Dr. Edsel Maurice Salvana ng UP Manila.

Ayon kay Salvana, ang main mode of transmission pa rin ng COVID-19 ay ang pagsinghot ng droplets kapag may bumabahing o umuubo.

Isang bagong pag-aaral ang nagsasabing aabot ng 9 na oras ang coronavirus sa balat ng tao kaya’t mas mataas ang peligro na mahawa sa sakit gamit ang contact trasmission.

“Itong bagong pag-aaral pwedeng manatili yung virus sa balat ng tao pero para makahawa po yun kailangan pa rin pumasok sa ilong at sa bibig,” sabi ni Salvana sa panayam sa TeleRadyo.

Sabi ni Salvana, ang bago namang abiso ng Center for Disease Control ng US ay ang pagiging airborne ng virus.

“Yung bagong advice kasi nila may nakita rin silang risk lalo na sa areas na panget 'yung ventilation like sa elevator, mga closed areas, sa mga gymnasium, mga offices kaya advice po mas pagandahin pa po 'yung ventilation as much as possible like paglagay ng hepa filter o exhaust fan o in the case of elevator wag munang magsalita para di tumatalsik 'yung mga droplets,” sabi ni Salvana.

Kaya aniya mahalaga ang ipapatupad na minimum health protocol ng gobyerno laban sa pagkalat ng virus tulad ng paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask at shield at physical distancing.

“Manatiling malinis at malusog para maganda rin po ang ating immune system,” aniya.