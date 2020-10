Bansa, mamamayan apektado sa bangayang Cayetano at Velasco: Garin

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Ang tumitinding away para sa Speakership sa House of Representatives ay hindi lamang nakaka-apekto sa mga miyembro nito, kundi maging sa bansa at mamamayang Pilipino, sabi ngayong Miyerkoles ng isang kongresista.

“Unfortunately, I am really disappointed na this fight between the two congressmen wanting to be Speaker is affecting each and every congressman. And even worse, it's going to affect our country," sabi ni AAMBIS-OWA Partylist Rep. Sharon Garin.

"Ang mga kababayan natin, kawawa. And for that, I really apologize. It's our responsibility,” dagdag niya.

Isa si Garin sa mga mambabatas na tinanggalan ng committee chairmanship sa Kamara sa gitna ng Speakership row.

“I don’t think I’ve been remiss in my responsibilities. Napulitika lang ako nang konti," pahayag niya sa panayam sa TeleRadyo.

"I’ve worked really, really hard. Sampung taon na ako sa Kongreso. I want Congress to have a good name and to show people na nagtatrabaho talaga kami.”

Para kay Garin, mayroon umanong mga tradisyon na matagal nang sinusunod sa Kongreso na tila nabale-wala.

“We are all Honorables in fact, in our title. There are traditions that we have upheld, kahit ‘di nakasulat kung saan-saan. But we have done that over the years, over the decades. And I hope we don’t discard those things,” sabi niya.

Sa ilalim ng term-sharing agreement na ginarantiya ni Pangulong Rodrigo Duterte, magsisilbi bilang Speaker si Alan Peter Cayetano sa loob ng 15 buwan at kasunod naman niya si Lord Allan Velasco ng 21 buwan. Ngayong buwan dapat magtatapos ang termino ni Cayetano.

Pero matapos na mag-alok na magbitiw sa pwesto si Cayetano noong nakaraang linggo, hindi ito kinatigan ng mga kaalyado niya at sa halip ay bumoto para mapanatili siyang Speaker.

Paliwanag ni Garin na maliwanag ang utos ni Duterte na sundin ang naunang napagkasunduan ng dalawa sa term-sharing.