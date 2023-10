MMDA eyes doubling fines for jaywalking on EDSA, C-5

Jaywalkers are apprehended by local government enforcers in Makati City, April 23, 2018. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MANILA — The Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) on Friday said it eyed doubling the P500 fine and requiring an additional seminar for jaywalkers on EDSA and C-5.

MMDA Acting Chairperson Atty. Don Artes said consultations would be made before fully discussing the proposed penalty increase.

For now, some interventions for jaywalking have been implemented, particularly on EDSA.

"Kung makikita niyo, sa may baba namin, naglagay na kami ng sample. Iyong ating concrete barrier ay nilagyan pa natin ng parang wire mesh para tumaas siya, mga 3 feet iyong wire mesh," Artes said.

"Iyong pinagawa namin, iyong pinakataas niya hindi na namin pinalagyan ng bakal para medyo tusok-tusok siya. Para kung sakaling may matigas talaga ang ulo na sumampa doon e medyo ma-scratch naman siya," he added.

Interior Secretary Benhur Abalos also suggested higher fines for jaywalking during a meeting of the Metro Manila Council.

"Dumadaan ako d'yan. Napapansin ko, lalo na sa may sa Guadalupe, talagang nagtatawiran. Delikado. Ang bibilis ng mga sasakyan d'yan... Ultimo iyong naka-motor na may biglang tatawid, kawawa sila pareho, iyong nasagasaan at kung minsan may pasahero pa," he said.

"Ang issue dito ay buhay ng tao, buhay ng tumawid.. Basta naka-motor ka, delikado dahil pagpreno mo pwede kang sumemplang. Iiwas ka talaga. So we're trying to avoid this," he added.