MANILA - Two lawyers from the Public Attorney’s Office have been assigned at the Department of Social Welfare and Development main office to help give legal assistance to single mothers and their children.

"Mayroon tayong dalawang lawyer na naka-detail na ngayon sa DSWD Central, Monday at Wednesdays, at kinakausap at humaharap sa mga lumalapit sa DSWD at humihingi ng sustento sa tatay ng kanilang mga anak,” PAO chief Persida Acosta said during the Laging Handa briefing.

In a Facebook post last Monday, DSWD Sec. Erwin Tulfo identified the two PAO lawyers as Dioscoro Basanez and Jose Noel Hilario.

"Welcome po sa DSWD... Sila po ang pinadala ng PAO sa DSWD para sampahan ng kaso ang mga tatay ng bata na hindi nagbibigay ng sustento," he wrote.

"Sila rin ang tutulong sa DSWD para makuha ang mga anak na 7 years old pababa mula sa mga ama na ayaw ibigay ang kustodiya ng bata sa ina," he added.

Acosta said the Family Code of the Philippines compels fathers with the financial means to support their children.

“Ang suporta kasi, ayon sa Family Code, ay pagkain, pananamit, tirahan at pag-aaral hanggang kolehiyo. Tungkulin ng tatay 'yon. Kung hindi kaya ng tatay, ay walang magagawa ang nanay, kailangang magbanat ng buto,” she said.

“Ang tatay, kapag may trabaho ka at hindi ka nagsusustento sa anak mo ay ikaw ay pabaya, alibugha kang tatay. 'Yun. Magkakakaso ka... Kung may trabaho, nag-anak ka sa loob at sa labas, aba ay obligasyon mong pakainin, suportahan ang mga anak," she added.

The DSWD and PAO had signed a memorandum of agreement to provide protection to solo parents and their children.

