MAYNILA— Nais ng mag-inang Imelda at April Aguilar na masungkit muli ang puwesto bilang mayor at vice Mayor ng Las Piñas City sa Halalan 2022.

Kung papalarin, ikatlong termino na ni Mayor Imelda Aguilar at ng anak niyang Vice Mayor na si April Aguilar-Nery.

Gusto nilang ipagpatuloy ang mga proyektong nasimulan nila dahil iyon umano ang legacy ng kanilang pamilya.

Ipinagmalaki ni Mayor Imelda na mababa ang positive cases ng COVID-19 sa kanilang lugar kaya naniniwala siya na tama ang kanilang pagtugon sa pandemya.

“Lowest kami sa positive, 200 plus and yet kumpleto kami sa isolation facilities, sa mga vaccination t'saka sa contact tracing," aniya.

Ayon naman kay Vice Mayor April Neri, target nilang maabot na ang herd immunity para makapagbukas na sila ng ekonomiya.

“Marami na po kaming nabakunahan, unti-unti po na magbubukas na ang ekonomiya, senyales po 'yun ng papasok ng mga negosyo sa Las Piñas," aniya.

Kasama nina Aguilar na naghain din ng kandidatura ang 12 kandidato nila sa pagkakonsehal kung saan 11 rito ay mga incumbent at isa lang ang baguhan.

Ayon sa Comelec, wala pang ibang kandidato bilang mayor at vice mayor ang naghain ng kandidatura sa lungsod.

