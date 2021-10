Halalan 2022: Mga naghain ng kandidatura, Oktubre 6

Kasama sa mga naghain ng kanilang kandidatura para sa Halalan 2022 ngayong Oktubre 6, 2021 sina dating Senador Bongbong Marcos, Ping Lacson, at Vicente "Tito" Sotto III. Mga kuha ni Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Nagpapatuloy ang paghahain ng kandidatura para sa Halalan 2022 ngayong Miyerkoles.

Sabay-sabay naghain halos ng kanilang certificates of candidacy ang presidential aspirant na si Bongbong Marcos, at ang tandem nina Ping Lacson at ni Vicente "Tito" Sotto III na tatakbong pangulo at bise-presidente, ayon sa nabanggit.

Ang pag-anunsiyo ni Marcos, anak ng diktador na si Ferdinand Marcos, tungkol sa kaniyang pagtakbo sa pagkapangulo ay inalmahan ng ilang rights groups at activists. Layunin umano nitong burahin ang mga karumal-dumal na krimen noong Batas Militar.

Ayon kay Marcos, na natalo sa pagka-bise presidente noong 2016, wala siyang vice presidential running-mate para sa darating na halalan.

Sa pagharap sa media, sinabi ni Marcos na ang orihinal na plano talaga ay gawing vice presidential candidate si Pangulong Rodrigo Duterte nang i-endorso siya ng PDP-Laban (Cusi-wing)

Nabago aniya ang mga plano ngayong si Sen. Bong Go ang lumutang bilang pambatong bise presidente ng partido.

Sumunod naman si Lacson sa pagharap sa media matapos mag-file ng COC, at sinabing layon nilang ibalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno.

Kumpiyansa umano sila na kapag naupo sa Malacanang ay ibabalik nila ang dignidad at respeto sa sarili ng bawat Pinoy.

Naghain din ng kandidatura sa pagkasenador sina dating Department of Public Works and Highways Sec. Mark Villar sa ilalim ng Nacionalista Party, Dr. Minguita Padilla sa ilalim ng tiket nina Lacson, dating Quezon City Mayor Herbert Bautista na tatakbo sa ilalim ng NPC, at dating Philippine Medical Association President Dr. Leo Olarte sa ilalim ng Bigkis Pinoy party.

Susubok din sa isa pang termino si Sen. Migz Zubiri, na adopted member ng grupo nina Lacson at Sen. Manny Pacquiao.

Sa Partylist groups, naghain ng kandidatura ang Malasakit Movement Partylist kung saan first nominee si dating Metropolitan Manila Development Authority Spokesperson Celine Pialago.

Naghain din ng kanilang kandidatura ang Magsasaka Partylist, United Frontliners, at AKO BISDAK na anila ay kumakatawan sa mga probinsiya na naiiwanan sa pag-unlad ng bansa.

Samantala, naghain na rin ng kanilang COC sa pagka-alkalde sa lungsod ng Maynila si Vice Mayor Honey Lacuna-Pangan at 3rd District Rep. Yul Servo sa pagka-bise alkalde.

Maghahain din ng kandidatura si dating Comelec chairman Benjamin Abalos Sr, na running-mate ang manugang na si Mandaluyong Mayor Menchie Abalos, sa pagka-alkalde at bise-alkalde ng lungsod.

-- May mga ulat nina Johnson Manabat at Arra Perez, ABS-CBN News