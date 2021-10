Pinaghahandaan na ng National Task Force ang muling pagbabakuna kontra COVID kada 6 hanggang 8 buwan, sa gitna ng ilang pag-aaral na nagpapakitang bumababa ang proteksyon ng COVID vaccines paglipas ng ganitong panahon mula nang makumpleto ang bakuna, ayon kay Vaccine Czar Sec. Carlito Galvez Jr.

Pero sa ngayon, inaantay pa ang rekomendasyon ng NITAG, Department of Health, at World Health Organization kung kailan pwedeng simulan ang pagtuturok ng COVID booster shots sa bansa.

Nasa 22.4 milyong indibidwal o 20% pa lang kasi ng kabuuang populasyon ng Pilipinas ang may kumpletong COVID vaccine sa ngayon. Pero nasa 29% na ito ng eligible o adult population sa bansa.

“There is a need na ‘yung (COVID) vaccination cycle is annual. Hindi pwedeng one time big time ang vaccination,” sabi ni Galvez.

“Based on science, at nakikita natin sa peer (reviewed) journals… there is really an imminent, there is a waning ng vaccine,” dagdag niya.

“Ang directive ng WHO, considering na more or less 30% pa lang tayo (ng eligible population), hindi pa natin pinag-uusapan ang booster. But in our planning, kasama ’yan sa 6-8 month vaccination cycle,” sabi ni Galvez.

Ayon kay Galvez, bandang unang quarter ng 2022 posibleng simulan ang pagtuturok ng booster dose sa Pilipinas, at uunahin ang health workers.

Sa ngayon, tinututukan muna ang pagpapabilis ng COVID vaccination sa bansa na bumagal ang usad nitong Setyembre dahil sa mga naantalang dating ng bakuna, at isyu sa manpower gawa ng pagsipa ng mga kaso ng COVID.

Target ng gobyernong makapagturok ng 600,000 hanggang 800,000 COVID vaccine doses kada araw ngayong 4th quarter. Kahapon, pumalo ng halos 630,000 doses ang naibakuna, ayon sa NTF.

Kaya bang maabot ang target na mabakunahan ang 77 milyong Pilipino o 70% ng populasyon bago matapos ang taon?

“We revised our (COVID vaccination) targets. Kasi ‘yung supply, talagang ngayon lang bumubuhos. So what we’re targeting as a conservative target, is 50% of the target population, which is roughly 35, 37million fully vaccinated individuals by year-end,” NTF against COVID-19 Deputy Chief Implementer Vince Dizon.

Bukod sa Metro Manila, isinama na rin sa prayoridad sa pagbabakuna ang CALABARZON at Central Luzon, na ikalawa at ikatlo sa mga rehiyong may pinakamalaking populasyon sa bansa.

“Ni-recalibrate natin ‘yung ating strategy. Ngayon ang gagawin namin, we will make NCR, Region 4A, at Region 3 as one,” sabi ni Galvez.

“Ngayong October, marami na ang supply (ng COVID vaccines), kumokonti na ang (COVID) cases natin, at ‘yung mga healthcare workers natin, slowly but surely ay bumabalik na sa vaccination centers… We are confident na mara-ramp up na natin ito," dagdag ni Dizon.

Sisimulan na rin ang COVID vaccination ng mga batang edad 12 hanggang 17 years old ngayong buwan. Idinagdag ang St. Luke’s Medical Center sa Taguig at Makati Medical Center sa pilot COVID vaccination sites para sa mga eligible na menor de edad.

Kasama rin sa walong pilot sites ang mga nauna nang pinangalanan na National Children’s Hospital, Philippine Heart Center, Pasig City Children’s Hospital, Fe Del Mundo Medical Center, Philippine General Hospital, at Philippine Children’s Medical Center.

“It will be phased and incremental. Uunahin muna natin ‘yung 15-17 (years old), and then later 12-14 (years old),” sabi ni Galvez.

Itinutulak naman ng Department of Tourism na mabakunahan na ang mga nagtatrabaho sa sektor. Nagdaos kanina ng ceremonial COVID vaccination sa Rizal, kung saan 9% pa lang ng active tourism workers sa ang nababakunahan, ayon kay Tourism Sec. Bernadette Romulo-Puyat.

“Malapit na akong mag-100% sa Boracay. Camiguin actually nadeliver na lahat, mag-100%, Coron 80 plus percent, San Vicente 100%, Baguio 100%,” sabi ni Puyat.

Patuloy niyang apela, tanggalin na ang age restriction sa leisure travel.

“Kung pwede na sana no age restrictions. Kasi marami sa ating mga kababayan… hindi naman ‘yan maga-out of town, kung hindi kasama ang mga anak niya… We are hoping na sana by Thursday payagan na ulit,” sabi ni Puyat.

Pinag-aaralan naman ng IATF ang posibilidad na paikliin ang quarantine ng mga umuuwi sa bansa.

“Ngayong quarter, maraming OFWs ang uuwi ngayong Christmas. So tinitingnan namin sa IATF na paiksiin ‘yung tinatawag nating quarantine. ‘Pag bumaba ang ating quarantine days from 14 days to 7 days, mas dadami, mag-o-open tayo ng maybe 4,000, 5,000 or even 6,000 a day na inbound,” sabi ni Galvez.

May tugon din si Galvez sa hiling ng business groups na payagan sila ng gobyerno na magpatupad ng mas mahigpit na requirements sa mga empleyado at patron na hindi bakunado kontra COVID.

“‘Yung perspective namin in the future na pagka more than 50% or lahat ng willing ay na-vaccinate na natin, that’s the time that maybe we will have ‘yung imposition ng tinatawag nating restrictions for unvaccinated,” sabi niya.

“For the LGU, as soon as we reach the minimum target numbers of persons to be vaccinated, we are willing to make local ordinances so that we can be strict in accepting customers in all our businesses, we will limit it to only fully vaccinated persons,” ayon naman kay Taytay, Rizal Mayor George Ricardo Gacula II.

Para sa MMDA, pwede nang tingnan ang panukala ng business sector sa Metro Manila, kung saan nasa 75% na ng target population ang may kumpletong bakuna,

“Marami na tayong nabakunahan… Siguro kung anong polisiya ang mayroon noong araw… We have to be very flexible with the times. We now focus on the economy. ‘Yung sinasabi ng mga negosyante, it’s worth looking into it,” sabi ni MMDA Chairman Benhur Abalos.

