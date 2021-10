Nangangamba si Batanes Gov. Marilou Cayco sa posibilidad na magkulang ang supply ng oxygen sa kanilang probinsiya, na patuloy na humaharap sa pagsipa ng mga kaso ng COVID-19.

"Nagwo-worry talaga ako," sabi ngayong Miyerkoles ni Cayco sa panayam.

"Kanina, nalaman ko dapat aalis bukas 'yong isang barko na may lulan na 90 plus na oxygen [tank] pero hindi raw sila makakaalis dahil mayroon tayong [low pressure area]," dagdag niya.

Iginiit ni Cayco na mabilis ang hawahan ng COVID-19 sa probinsiya pero hindi pa matiyak kung ito'y dahil sa Delta variant.

Sa ngayon, pumalo na sa 574 ang active COVID-19 cases sa Batanes matapos madagdagan nang 68 nitong Miyerkoles.

Ayon naman kay Dr. Jeffrey Canceran, medical chief ng Batanes General Hospital, bagama't may sarili silang oxygen plant, hindi ito nakakapag-produce nang maramihan dahil sa nagdaang Bagyong Lannie.

"Hindi namin masyado pinapaandar so ang production ng oxygen per day is nasa 5 tanks," ani Canceran.

Kabilang ang Batanes sa Cagayan Valley region na sa kabuua'y nakakaranas din ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19.

Pero sa National Capital Region (NCR), Calabarzon at Central Luzon pa rin nakakatala ng pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso.

Kaso sa ilang rehiyon, bumaba na

Pero bumaba na rin ang bilang ng mga bagong kaso sa naturang mga rehiyon kumpara sa dati.

Para kay ABS-CBN Data Analytics head Edson Guido, hindi imposibleng mangyari ang naunang sinabi ng OCTA Research Group na maaaring makapagtala ang bansa ng 10,000 average cases kada araw ngayong Oktubre.

Pero bumababa rin aniya ang testing sa bansa.

"Ang good news naman ay 'yung positivity rate ay patuloy ang pagbaba na nakikita natin," ani Guido.

"Kung bumaba ang testing natin, at the same time bumababa ang positivity rate, 2 factors ito na magre-result in lower number of cases. Pero ang gusto sana natin ang testing sana hindi bumaba. Sana ma-retain," dagdag niya.

Una na ring sinabi ng Department of Health (DOH) na maingat sila sa pagkumpirma kung tuluyan nang bumababa ang mga kaso.

Patuloy pa rin kasi anilang mataas ang porsiyento ng mga okupadong kama sa mga ospital, partikular ang intensive care unit beds.

May paliwanag rin si Guido kung bakit ganoon ang mga datos.

"'Yong nakikita ng nire-report ng DOH kada 4 p.m., ito lang 'yong mga RT-PCR [test] positive. Hindi kasama dito 'yong mga suspect, probable cases. Hindi kasama dito 'yong mga nag-positive sa antigen [test]," aniya.

"'Pag usapang hospital capacity, siyempre, kinukuha mo na basta may sintomas 'di ba? So lahat ng posibleng may COVID, 'yong may suspect, probable, kasama 'yan sa mga rason kung bakit puno ang mga ospital at 'yan ang hindi naka-capture dun sa 4 p.m. report ng DOH."

Ngayong Miyerkoles, iniulat ng DOH na nakapagtala ito ng 9,868 bagong kaso ng COVID-19, ang ika-2 sunod na araw na nasa ilalim ng 10,000 ang bilang ng mga bagong kaso.

Sa kabuuan, umabot na sa 2,622,917 ang bilang ng mga kaso sa bansa, kung saan 112,807 ang active o may sakit pa rin.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News

