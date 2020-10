Petsa ng pag-release ng pensiyon sa SSS members binago

Watch more in iWant or TFC.tv

Sumugod sa tanggapan ng Social Security System (SSS) sa Diliman, Quezon City si Marcelo Vivero dahil di pa raw pumapasok sa ATM niya ang pensiyon.

Nang sinabihan siyang may bago nang schedule ng release ng pensiyon, hindi naman daw siya sinabihan kaya nagtungo sa opisina ng SSS kahit may pandemya.

Nagbago na ang petsa ng pagri-release ng pensiyon sa mga retiradong miyembro ng SSS.

Simula ngayong Oktubre, sa unang araw ng buwan makatatanggap ng pensiyon iyong mga may birthday mula 1 to 15.

Tuwing ika-16 na araw ng buwan naman makatatanggap ng pensiyon iyong mga may kaarawan mula 16 hanggang 31.

Development Bank of the Philippines na ang may hawak ng pensiyon pero ide-deposit pa rin ito sa ATM account ng pensioner.

Halimbawa, ang may birthday na May 23, tatanggap ng pang-Oktubre na pension sa Oktubre 16 pa.

"Para maging uniform implementation, ang ginawa ng SSS, binago namin ang schedule ng release ng pensiyon. Ngayon ay 2 beses lang sa isang buwan," ani SSS Spokesperson Fernan Nicolas.

Sumulat na sa SSS ang grupong Bayan Muna para tanungin kung bakit may delay.

Hinirit din ng grupo na ibigay na ng SSS ang dagdag na P1,000 sa pensiyon.

"Bakit hindi pa binibigay ang P1,000 SSS pension increase na matagal nang ipinangako ng gobyerno?" ani Bayan Muna Chairman Neri Colmenares.

"Sa gitna ng pandemya, hirap na hirap ang ating mamamayan, lalo na ang mga pensiyonado natin," dagdag niya.

Ayaw munang pag-usapan ng SSS ang dagdag-pensiyon dahil wala pa umanong pinal na desisyon dito. -- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News