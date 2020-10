Pagtuturo sa mga katutubo mula malalayong lugar hamon para sa ilang guro

Sa halip na maiingay at sabik na mga estudyante, mga magkakadikit na mga upuan ang kasama ng gurong si Arlene dela Rosa sa kaniyang silid-aralan sa unang araw ng pasukan.

Nanibago sa sitwasyon si Dela Rosa, na nagtuturo ng mga Grade 1 student sa Tabgon Elementary School sa Tiwi, Albay.

"Medyo malungkot po kasi walang bata dito sa classroom. Siguro mas maganda kung dito sila nag-aaral," ani Dela Rosa.

Dahil sa patuloy na banta ng COVID-19, ipinagbawal ang face-to-face classes at sa halip ay ipinatupad sa mga paaralan ang distance learning.

Kasama ni Dela Rosa na naka-duty sa unang araw ng klase ang gurong si Carol Trono.

Naisip ng dalawa na matapos maihanda ang mga module para sa susunod na linggo ay ihatid ang iba pang module na hindi pa kinukuha ng mga magulang.

Pero kailangang bunuin ng dalawa ang halos 1 kilometrong lakaran para marating ang komunidad ng mga estudyante nilang Aeta.

Nais din ng 2 guro na makita ang ginagawa ng mga bata.

Sa kanilang pagbisita, naabutan ng 2 guro ang inang si Rosa Colar na nagtuturo sa 3 niyang anak.

Aminado si Colar na hirap siyang pagsabayin ang pagtuturo at pag-aasikaso sa bahay.

Inamin din ng inang si Genalyn Arcega na may mga hindi siya nauunawaan sa modules.

Kailangan nina Colar at Arcega na maturuan sa umaga ang mga bata dahil sa gabi, gasera lang ang kanilang gamit.

Pero masaya umano ang mga guro dahil may mga estudyante at magulang na pursigidong matuto sa kabila ng bagong sistema ng pag-aaral.

"'Yong ibang mga bata, nag-aaral naman sila, tinuturuan ng mga magulang," kuwento ni Trono.

"Kaso sabi nga ng iba na natanong namin, ibang magulang, nahihirapan sila kasi sila din raw hindi marunong magsulat [at] magbasa," dagdag niya.

May ilan namang estudyanteng hindi pa nagagalaw ang modules.

May nadaanan din ang dalawang guro na grupo ng high school students na nag-aaral at sumasagot ng modules sa lilim ng puno.

Sa naturang lugar lang kasi anila may signal ng cellphone.

"Mahirap kasi walang kuryente tapos ang hina pa ng signal dito," anang estudyanteng si Jacquelyn Dacuno.

Sa Pampanga, hamon din sa mga guro ang pagtuturo sa mga malalayong pamayanan.

Sa Barangay Villa Maria sa Porac, problema ng mga katutubong estudyante ang kakulangan sa gadget, at signal at koneksiyon ng internet.

Sakay ang tricycle, umaakyat ang mga guro sa bundok tuwing Lunes at Biyernes para magturo sa mga estudyante kung paano sagutan ang modules.

"Although nakakapagod po talaga 'yong module, medyo pagod po 'yong teachers. Pero at the end of the day, mayroon pong tinatawag na self-fulfillment sa mga teacher," ani Marizen Tolentino, principal ng Villa Maria Integrated School.

Inspirasyon naman ng mga kapwa Aeta si Rodel Valdez ng San Jose, Tarlac.

Sinikap kasi niyang matapos ang kaniyang doctorate degree.

"Sinasabi din po nila na nagiging inspirasyon din po nila ako. Mas lalo ko naman pong ginagalingan," ani Valdez.

"Ginagamit ko 'yong pagkakataon na iyon para mahikayat ko pa 'yong ibang katutubo, lalong lalo na po 'yong nawawalan ng pag-asa," dagdag niya.

Si Valdez ang kauna-unahang katutubo na nakapagtapos ng doctor in education sa San Jose, Tarlac.

Sa unang mga taon, pinili niyang magturo sa mga malalayong komunidad ng katutubo kung saan 8 ilog ang kaniyang tinatawid araw-araw.

— Ulat nina Jose Carretero at Gracie Rutao