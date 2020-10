Mataas na approval rating ni Duterte, mula sa Mindanao: Pulse Asia

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Sa balwarte ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Mindanao nagmula ang nakuha niyang mataas na approval rating base sa pinakahuling survey na inilabas ng Pulse Asia.

“Pangkaraniwan, nitong nakaraang apat na taon ay mas mataaas ang approval, trust rating ng Pangulo sa Mindanao,” pahayag ni Pulse Asia Research inc. president Ronnie Holmes.

Nakatanggap si Duterte, na tubong Davao City, ng 95 percent trust rating sa Mindanao sa kasalukuyang survey, habang 98 percent naman noong Disyembre 2019.

Ayon kay Holmes, nakitaan din ng pagtaas ng approval rating ang Pangulo sa National Capital Region.

“Medyo makabuluhan ang pagtaas ng kaniyang pagtitiwala sa NCR, ito ay umakyat ng 12 porsiyento, halos beyond the margin of error,” sabi ni Holmes.

Sa Ulat ng Bayan Nationwide Survey ng Pulse Asia na ginawa nitong Setyembre 14-20, nakakuha si Duterte ng 90 percent trust rating mula sa NCR, o 12 porsiyente ang itinaas mula naman sa parehong survey noong Disyembre 2019 na 78 percent lamang.



Sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga, sinabi ni Holmes na hindi malinaw na may pagkakaiba sa suporta o tiwalang ibinibigay kay Duterte base sa lugar o socioeconomic classes kung ihahambing ito sa national rating.

“Normally, ang ginagawa namin tinitingnan national rating niya. Kung 91 percent tapos 'yung performance rating niya sa Class E, kung ito ay bababa ng humigit-kumulang sa let’s say 5 puntos, masasabi mong ito’y mas mababa kaysa sa national,” saad ni Holmes.

Sa kasalukuyang survey, hindi naman nalalayo ito sa national rating.



“Yung lebel ng suporta at pagtitiwala sa Pangulo ay halos pare-pareho kahit na ang pag-uusapan natin at Class A, B, and C hanggang Class E,” sabi niya.

Napanatili ni Duterte ang mataas na approval rating sa gitna ng pandemya, ayon sa survey na inilabas ng Pulse Asia nitong Lunes.

Ito ang kauna-unahang "Ulat ng Bayan" national survey na inilabas ng Pulse Asia magmula nang magkaroon ng COVID-19 pandemic.

“Ito ay bahagi ng Ulat ng Bayan, medyo naantala dala na rin ng pandemya,” sabi niya.

Sa survey, lumalabas na 91 percent ang nagsabing aprubado nila ang performance ni Duterte sa gitna ng pandemya, habang 5 porsiyento naman ang hindi sang-ayon dito, at 5 porsiyento din ang undecided.

Paliwanag ni Holmes na di naman unique ang ganitong pagpapanatili ng rating ni Duterte.

Naging ganito rin ang simula ni dating pangulong Benigno Aquino III na napanatili ang lebel ng rating ngunit bumaba ito noong naganap ang insidente sa Mamasapano noong 2015.



“Ito, nagsimula ng medyo mataaas at nanatili sa ganitong lebel ngunit bumaba na rin ito sa ibang panahon. Natatandaan ko nung September 2018, kung ‘di ako nagkakamali 'yun ang pinakamababang approval niya,” sabi ni Holmes.

Samantala, nakakuha naman si Robredo ng 57 porsiyentong approval rating, 22 porsiyento ang ayaw sa kaniyang performance, habang 21 porsiyento ang undecided.

Ayon sa Pulse Asia, 1,200 indibidwal na nasa 18 ang edad pataas ang tinanong sa survey.

“Kalahati pinagkakatiwalaan siya at majority ay aprubado sa kaniyang pagganap sa kaniyang tungkulin,” sabi ni Holmes. “Halos status quo din naman aniya sa lahat ng pambansang opisyal. 'Yun nga lang sa bahagi ni Pangulong Duterte kapag sinabi mong basically unchanged 'yung dati niyang approval ay mataas na at within the margin of error 'yung naging pagtaas ng kaniyang approval at trust.”

Tiniyak naman ni Holmes na maraming pinagdadaanang proseso ng pagtse-tsek ang resulta ng kanilang survey para mapanatili ang integridad nito.