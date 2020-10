'Magharap kami': Mambabatas hinamon sina Cayetano at kaalyado ng suntukan

MAYNILA — Hinamon ni Negros Oriental Rep. Arnolfo Teves sina House Speaker Alan Peter Cayetano at kaalyado nito sa isang suntukan matapos umano siyang pagbintangan na dawit sa ilegal na gawain.

"Ewan ko sa kaniya. Ang tingin ko ilegal 'yung... ang laki ng budget mo, di pantay-pantay... Kung gusto niya magharap kami, kung gusto niya magsuntukuan kami okay lang," hamon ni Teves kay Cayetano at maging kay Deputy Speaker LRay Villafuerte.

Tinutukoy ni Teves ang pahayag ni Cayetano noong Lunes sa isang speech sa Taguig City kung saan sinabi nitong kokomprontahin niya si Teves.

"Sa tamang panahon, kapag natapos ang budget [hearing], I will confront former Deputy Speaker Mikee Romero and Cong. Arnie Teves sa kanilang business practices at ang paggamit nila ng pagiging kongresista para sa illegitimate o illegal na gawain," sabi ni Cayetano.

Maaalalang si Teves ang nagbunyag sa aniya'y naglalakihang alokasyan ng Department of Public Works and Highways (DPWH) sa mga distrito nina Cayetano at Villafuerte.

—Ulat ni RG Cruz, ABS-CBN News