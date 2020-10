Lungsod ng Maynila naglunsad ng libreng swab testing

Vendors and workers line up to get free swab tests at the Pritil Public Market in Tondo, Manila on October 6, 2020. George Calvelo, ABS-CBN News

MANILA — Naglunsad ngayong Martes sa lungsod ng Maynila ng sabay-sabay na libreng coronavirus disease (COVID-19) swab testing para sa mga manggagawa ng lungsod at sa mga driver ng pampublikong sasakyan.

Ito ang unang pagkakataon na swab test ang gagawin ng lokal na pamahalaan ng Maynila para ma-screen ang mga residente at manggagawa nito sa COVID-19.

Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, ito’y para masiguro na hindi magkakahawahan ang mga manggagawa sa lungsod mula sa coronavirus.

“‘Pag umabsent ‘yun, wala siyang kita, no work, no pay. Gusto ko kung saan siya nagwu-work, doon na kami pupunta. Mabilis lang naman iyan, 5 minutes tapos na. Ganun din, ‘pag test niya, balik na siya sa trabaho,” ayon sa alkalde.

Maagang pumila ang mga tsuper ng jeepney, tricycle, at iba pang public utility vehicles (PUV) sa tapat ng kanilang barangay hall sa Baseco compound.

Ang tsuper na si Ricky Anore, medyo kinakabahan dahil unang beses niyang sumailalim sa swab test.

"'Yung requirements po sa amin para masiguro po ang kaligtasan ng mga jeepney driver… Ano lang po, kung hindi naman masakit, okay lang,” aniya.

Inobliga ng lokal na pamahalaan na maisalang muna sa swab test ang mga PUV driver bago sila muling makabalik-pasada.

Libre na rin ang kanilang x-ray.

Ikinatuwa din ito ng ilang tricycle drivers dahil hindi na anila iisipin ang gastusin para lang sa naturang testing.

"[Ito’y] para malaman kung may COVID-19 ba o wala. Natuwa rin po kami kasi libre na… Mahirap ang buhay ngayon eh. Mahirap kumita ng pera," ani Ricky Almedora, isang tricycle driver.

Bukas din ang mass swab testing para sa mga tagaibang lungsod pero sa Maynila nagtatrabaho.

Bukod sa Baseco, mayroon ding isinagawang swab testing sa Pritil Market para sa mga nagtitinda sa palengke, gayundin sa apat na mall sa lungsod para sa mga empleyado roon.

Galing sa Department of Health at Department of Budget and Management ang mga machine na ginamit para magproseso ang swab result, habang ang operational cost naman ay sagot ng lungsod.

Dadalhin ang swab samples sa molecular biology na itinayo ng isang pribadong korporasyon sa Sta. Ana Hospital.

Kaya nitong magproseso ng 1,000 specimen sa isang araw.

Matatandaang nakapagtayo din ang lungsod ng drive thru rapid testing centers sa Quirino Grandstand at sa tapat ng Manila City Hall. -- Zhander Cayabyab, ABS-CBN News