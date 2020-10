Ilang Metro Manila LGUs tumulong sa distance learning

Kaniya-kaniyang tulong ang iniabot ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila sa mga estudyante ngayong sasabak ang mga ito sa distance learning.

Dahil ipinagbabawal pa ang face-to-face classes sa mga paaralan, ihahatid ang mga aralin ngayong school year sa mga estudyante sa pamamagitan ng printed at digital modules, online class, telebisyon at radyo.

Sa Mandaluyong City, namigay ang lokal na pamahalaan ng mga tablet para sa mga estudyante ng Grade 4 hanggang Grade 12, at laptop naman sa mga guro.

May "Tele-Aral Center" namang inilunsad sa Taguig City na puwedeng tawagan ng magulang o estudyante kapag gustong maliwanagan sa kanilang online learning.

Sa Makati, 27 jeep ang papapuntahin sa mga barangay para maghatid ng mga kakailanganin ng mga magulang at mag-aaral mula kinder hanggang Grade 12.

Puwede ring maki-connect sa WiFi ng mga "Dyipni Maki," magpa-print ng mga learning material, o manghiram ng libro.

