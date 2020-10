Ika-3 'person of interest' sa pagpatay sa nursing students sa Caloocan, sumuko

MAYNILA - Hawak na ng pulisya ang ika-3 na person of interest sa pagpatay sa dalawang nursing graduates at isang nursing student noong Septyembre sa Caloocan City.

Sumuko umano sa mga pulis si Ancelmo Singcol, na nagsilbing lookout sa krimen.

Ayon sa hepe ng Caloocan City Police, matapos ang krimen ay pumunta si Singcol sa kanyang kapatid sa Bulacan at saka siya hinatid papunta sa Daraga, Albay.

Pupunta sana sa Samar si Singcol, pero sumuko na siya sa kamag-anak niyang pulis.

Sa ngayon, hinahanap pa ng pulisya si "Ronron", na siya mismong pumatay sa tatlong biktima.

Noong isang linggo nang matagpuang patay ang mga biktima sa isang bahay malapit sa construction site.

Nagbabantay ang mga biktima sa ipinapagawang bahay sa Caloocan, habang nagrereview sa paparating na nursing board exam.

Ayon sa paunang imbestigasyon, nabuko umano ng isa sa mga biktima ang panloloko ng mga construction workers.

Natagpuang patay ang tatlo sa loob ng makeshift house sa construction compound.

Bago kay Singcol, dalawang iba pang person of interest ang hawak na ng pulisya.

