Duterte, ipinag-utos sa DOH na ipamahagi ang mga medisinang mag-e-expire na — Malacañang

MAYNILA — Inihayag ng Malacañang ngayong Martes na may utos si Pangulong Rodrigo Duterte sa Department of Health (DOH) na ipamahagi na ang mga medisinang malapit na umanong mag-expire.

Ito’y matapos lumabas sa report ng Commission on Audit (COA) na nasa P2.2 bilyon ang umano’y halaga ng mga medisina na hawak ng DOH na expired na o di kaya’y malapit na mag-expire.

Tinanong ng Malacanang ang Department of Health tungkol dito, at nilinaw aniya ni Usec. Maria Rosario Vergiere na nasa P13 million pesos lang na gamot ang nag-expire, nasa P1.2 billion ang overstock, at habang nasa P1.2 billion rin ang malapit na mag-expire.

Dagdag ni Roque, ayaw ng pangulo na masayang ang mga gamot na ito.

“Ang mandato po ng presidente sa DOH, lalo na iyong mag-e-expire na, paki-distribute na po para hindi po masayang. At iyong mga overstock at slow moving naman po eh ilabas na po natin sa mga warehouse nang magamit ng ating taumbayan,” aniya.

--- Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News