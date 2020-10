Condo unit sa Maynila nilooban, P100-K halaga ng ari-arian natangay

Aabot sa P100,000 halaga ng ari-arian ang natangay nang looban ng isang lalaking kawatan ang isang condominium unit sa Maynila.

Sa CCTV footage na kuha ng building administration, mapapanood na sakay ng pulang kotse ang kawatan, na hinarang ng guwardiya dahil hindi unit owner.

Pero hinayaan umano ang kawatan na pumarada sa carpark building.

Sumulat ang kawatan sa logbook pero hindi umano niya nilagay ang kaniyang pangalan.

Sa video na kuha sa hallway ng condo, makikitang kinatok ng kawatan ang mga kuwarto hanggang sa napunta sa unit ng bitkimang si "Benjie."

