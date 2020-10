Barangay peacekeeper patay sa pag-atake ng Abu Sayyaf sa Sulu: Wesmincom

MAYNILA - Isang barangay peacekeeper ang namatay matapos paputukan ng mga hinihinalang miyembro ng teroristang Abu Sayyaf Group ang grupo ng mga residenteng nag-aani sa isang taniman sa Patikul, Sulu, Lunes ng tanghali.

“Based on the report submitted by Brig. Gen. Ignatius Patrimonio of the 1102nd Infantry Brigade, the residents of Barangay Igasan were harvesting farm products when they were fired upon by an undetermined number of local terrorist group members,” pahayag ni Lt. Gen. Corleto Vinluan Jr., Commander ng Western Mindanao Command (Wesmincom).

Ayon sa Wesmincom, ang biktima ay kinilalang si Tali Lakibul, kasapi ng Barangay Peacekeeping Action Team (BPAT).

Agad namang nakipag-ugnayan ang militar sa mga kasapi ng BPAT ng Igasan at Kabbontakas para marekober ang bangkay ni Lakibul.

Naglatag na rin umano ng blockade ang militar para sa posibleng aatrasan ng mga terorista.

"Rest assured that we will enforce the full force of the law to look for the perpetrators and bring justice to the innocent victim,” sabi naman ni Joint Task Force Sulu Commander Brig. Gen. William Gonzales.

Paniwala ng militar na balisa na ang Abu Sayyaf at kinailangang manggulo matapos na ideklara silang persona non grata ng Patikul.