'Alternative reality': Mataas na appoval rating ni Duterte sorpresa sa ilang analyst

MAYNILA — Noong Lunes ay inilabas ng Pulse Asia ang resulta ng kanilang survey kung saan lumabas na malaking suporta pa rin ang tinatamasa ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng mga batikos sa umano'y hindi magandang pagtugon ng pamahalaan sa pandemya.

Ayon sa ilang political analysts, ikinagulat nila ang resulta lalo't inaasahang masasapul ng pandemya ang popularidad ni Duterte.

"Ang kinakatakutan ko, I'll use these two words sa salitang Ingles, baka may 'alternative reality,' baka iba ang pananaw ng mga followers ni President Duterte tapos iba ang napaparating... Hindi 'yung critical analysis," ani Dindo Manhit.

Posibleng malaking tulong umano sa mataas na ratings ng Pangulo ang tuloy-tuloy na ulat ng gobyerno sa pagresponde nito sa pandemya, bukod pa sa coverage ng media.

"Baka kailangan mas maparating natin sa ating mga mamamayan 'yung mga problemang idinulot nito at ano ba talaga ang mga naging intervention ng government na kung kinakapos, baka mas dapat nating i-report 'yun," ani Manhit.

Para naman sa isa pang political analyst, maituturing na "anomalya" ang survey dahil hindi ito tugma sa nangyayari sa realidad.

"We are now in the top 20 of the worst affected countries in the world. We are the number 1 in Southeast Asia... but you have 91 percent, so therefore, you have to ask yourself, this is somewhat an anomaly," ani La Salle University political science professor Antonio Contreras.

Tingin pa ni Contreras, posibleng ang sagot ng respondents sa tanong ay binase lang sa mas malawak na opinyon nila kay Duterte, at hindi partikular sa tugon niya sa pandemya.

"If you're asking people whether they approve the performance of the president, then that's totally different from if they approve on specifics aspects of his job, in relation to the pandemic," aniya.

Sabi naman ng Palasyo, ang mataas na approval rating ni Duterte ay posibleng pagtanaw ng utang na loob ng mga Pilipino.

"Napakalaki talagang halaga na galing sa kaban ng bayan ang ibinigay natin sa ating mga kababayan sa panahon ng pandemya. Ang Pilipino, napakagaling po iyang tumanaw ng utang na loob," ani Presidential Spokesman Harry Roque.